Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Наратив про «спільне протистояння нацистам в Україні» вже не дуже працює і в самій росії. В Уральському федеральному університеті зараз триває молодіжний форум «росія та Захід: глобальне протистояння».

Під час виступу на ньому «воєнкор» подоляка заявив:

- Результат спецоперації в Україні та перемога росії у протистоянні із Заходом на сьогоднішній день не визначені наперед. Противник прозаїчний і жорстокий, тому треба концентруватися на перемозі, не жувати соплі. Коли кажуть що, ми виграємо – ніхрена. Виграємо ми чи ні, залежить від кожного з нас.

Коли вже «найпопулярніший воєнкор росії» (як називають подоляку в рф) поставив під сумнів результат «сво», то справи з перебудови світопорядку у дугінсько-путінського війська дійсно кепські.

Джерело: https://t.me/spravdi/39865

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