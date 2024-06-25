Не варто відвідувати пляжі в тимчасово окупованому Криму

Центр стратегічних комунікацій пояснює

23 червня в результаті роботи російської ППО постраждали цивільні, які перебували на пляжі в Севастополі.

▶️ Окупований Крим – не місце для пляжного відпочинку.

▶️ Севастопольський пляж Учкуївка знаходиться поруч з російською авіабазою Бельбек. Закликаємо цивільних утриматися від відвідування місць, прилеглих до військових об’єктів окупанта.

▶️ Окупаційна влада взагалі не дбає про безпеку мирних людей. На момент інциденту не працювало оповіщення повітряної тривоги, в Севастополі бракує укриттів, військові об’єкти розташовані поблизу цивільних.

▶️ Жертви на севастопольському пляжі – на совісті російських окупантів, зокрема, непрофесійної роботи ППО.

▶️ Звинувачення і закиди ворожої пропаганди на адресу України звучать фальшиво і цинічно, адже того самого дня росія атакувала авіабомбами Харків. росіяни щодня тероризують мирне населення України ударами ракет, авіабомб і дронів.

Джерело: https://t.me/spravdi/39590

Новости портала «Весь Харьков»