Небо над Крымом не принадлежит оккупантам

События последнего месяца ярко демонстрируют то, что российские оккупанты утратили контроль над воздушным пространством временно оккупированного Крыма.

Уничтожение С-400 на мысе Тарханкут, Евпатории, взрывы в Севастополе, Саках...

российские оккупанты не контролируют небо над Крымом и это очевидно. Хотя, путь к этому был сложен и долог.

Так, думаю, уже не все помнят как впервые, весной 2022 в Крыму стали появляться первые НЛО, на которые неистово реагировали российские средства ПВО.

С 2022 мы регулярно с вами наблюдали за странными инцидентами в Крыму. В основном, когда в ВП Крыма залетал некий объект и его сбивало российская ПВО. Казалось бы, был приятен сам факт осознания того, что залетал и тревожил оккупантов, но последствия этих полётов были куда интереснее.

За прошедшие месяцы благодаря таким объектам, залетавшим в ВП Крыма удавалось не только иногда подрывать склады БК и базы ГСМ, но и регулярно вскрывать ПВО, формировать карты размещения и перемещения эшелона ПВО РОВ.

И сейчас, благодаря именно им, слабые место ПВО РОВ хорошо известны.

И временно оккупированный Крым по состоянию на сегодняшний день как на ладони. Ни одно усиление и насыщения его дополнительными средствами ПВО не поможет. Его милитаризировали бездумно и под этой бессмысленной и неэффективное тяжестью он тонет, топя оккупантов.

Фактически, как в Чёрном море для российской черноморской флотилии нет больше безопасного места, точно так же для российских оккупантов нет безопасных мест в самом Крыму. Ведь как бы далеко и глубоко они не находились от админ-границы с материком, спасти их от прилёта ничто не сможет.

Слава нації!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20132

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