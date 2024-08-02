«Неминуче настання холодів доведе проблеми України до межі». Це – неправда

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Брехня: українські енергетики обіцяють знизити гостроту проблеми зі знеструмленням, але зима і холод можуть ще більше загострити проблеми України в енергетиці. Таке тиражує пропагандистська сміттярка кремля.

Правда: взимку 2023 – навесні 2024 років москва розгорнула (https://t.me/spravdi/36898) проти України агресивну дезінформаційну кампанію, намагаючись спровокувати українців на «третій майдан» через те, що повноваження Зеленського буцімто закінчилися і президент «втратив легітимність» і «перетворився на узурпатора». Цей план провалився.

Тепер москва намагається спровокувати «соціальний вибух», спричинений економічними труднощами та обмеженнями електропостачання. Занурення України у внутрішній хаос, який паралізував би державні інститути, – це давня мрія кремля.

Задля цього фейкороби просувають пропагандистський наратив про те, що українці вже «на межі» і взимку ситуація нібито стане критичною.

Мета цих вкидів – спрямувати невдоволення українців на власну державу, а не росію, яка цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах і нищить економіку України під час агресії. Крім того, такі вкиди покликані залякати і деморалізувати українців, намалювавши перспективу «надзвичайно важкої зими».

Джерело: https://t.me/spravdi/40530

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