Немного цифр

В 2024 году, по состоянию на конец октября, российские оккупационные войска захватили примерно 2 200 км² украинской территории.

В своём недавнем материале, посвящённом российским потерям в Украине за 10 месяцев 2024 года, я отмечал следующие фиксированные потери РОВ:

2024 (01.01.2024-31.10.2024)

Личный состав – 336 400 тел;

Танки – 3 179;

ББМ – 7 383;

Ствольная артиллерия – 11 557 ед;

РСЗО – 298;

ПВО – 369;

Автотранспорт – 16 708 ед;

Спецтехника – 2 302 ед.

Грубо говоря, один квадратный километр украинской территории в 2024-м году оккупантам доставался ценою:

Личный состав – 150 тел;

Танки – 1-2 ед;

ББМ – 3-4 ед;

Ствольная артиллерия – 5 ед;

Автотранспорт – 7-8 ед;

Спецтехника – 1 ед.

Опять-таки, подчеркну, это грубый подсчёт, но который даёт относительное представление в максимально упрощённой форме о процессах на фронте.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22984

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