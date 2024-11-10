Немного цифр
В 2024 году, по состоянию на конец октября, российские оккупационные войска захватили примерно 2 200 км² украинской территории.
В своём недавнем материале, посвящённом российским потерям в Украине за 10 месяцев 2024 года, я отмечал следующие фиксированные потери РОВ:
2024 (01.01.2024-31.10.2024)
Личный состав – 336 400 тел;
Танки – 3 179;
ББМ – 7 383;
Ствольная артиллерия – 11 557 ед;
РСЗО – 298;
ПВО – 369;
Автотранспорт – 16 708 ед;
Спецтехника – 2 302 ед.
Грубо говоря, один квадратный километр украинской территории в 2024-м году оккупантам доставался ценою:
Личный состав – 150 тел;
Танки – 1-2 ед;
ББМ – 3-4 ед;
Ствольная артиллерия – 5 ед;
Автотранспорт – 7-8 ед;
Спецтехника – 1 ед.
Опять-таки, подчеркну, это грубый подсчёт, но который даёт относительное представление в максимально упрощённой форме о процессах на фронте.
Джерело: https://t.me/zloyodessit/22984