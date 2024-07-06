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Немного информации о позорном ББ "Ланцет"

Немного информации о позорном ББ Ланцет

С начала полномасштабного вторжения в Украину ББ "Ланцет" поразили 2 000 целей.

Это данные официально озвучиваемые производителем этих ББ - Zala

Россияне этот результат называют "впечатляющим", а я скажу, что это вполне ожидаемая лажа.

Просто вдумайтесь, что такое за два с половиной года применения ББ "Ланцет" 2 тыс попаданий? Это в среднем 2 попадания в сутки. ДВА!

Те кто следит за моими регулярными отчётами по БПЛА, уже давно знают, что в месяц РОВ применяют от 300 до 350 ББ "Ланцет". То есть, из 350 около 60 попадают в цель, но и не всегда результативно. Поражение цели это ещё не уничтожение. Вспомнить хотя бы попытки ББ "Ланцет" подбить Leopard 2 или M1A1 Abrams, на которые тратили по 5-6 ББ "Ланцет". А ведь это попадание в цель... 6 раз подряд...

Вот вам эффект ББ "Ланцет" по словам его создателей, а не меня, пропагандиста укрофермахта...

А как же бомбило наших "экспертов", которые повелись год назад на зеркальные комнаты и заявления российских пропагандистов, что в месяц они могут производить тысячи... десятки тысяч ББ "Ланцет"!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22117

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