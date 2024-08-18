Неправда: «ЗСУ здійснюють атаки на цивільних та ядерні об'єкти на курщині»

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Брехня: Україна без розбору завдає ударів по мирних людях і цивільній інфраструктурі в курській області. А також намагається створити загрози для об'єктів ядерної енергетики, тому з представниками «київського режиму» немає про що говорити. Таку заяву кремлівського диктатора путіна тиражують росЗМІ.

Правда: російський диктатор перерахував воєнні злочини власної армії, яка причетна до ударів по торгових центрах, лікарнях, житлових будинках, електростанціях та інших цивільних об’єктах в Україні.

путін згадав і про катування, вбивства та інші злочини проти цивільного населення на окупованих територіях України, вчинених російськими загарбниками.

Нагадаємо, саме росіяни у 2022 році захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. ЗАЕС й досі перебуває під контролем окупантів і використовується для провокацій і ядерного шантажу.

путін вкотре цинічно звинувачує Україну в тому, що роблять росіяни за його наказами. Якби слова диктатора були щирими, то він мав би припинити будь-які контакти зі своїми підлеглими і з самим собою.

Джерело: https://t.me/spravdi/40877

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