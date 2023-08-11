Непреодолимая экономическая оппозиция (рф)

Охранители из ФСБ, являющиеся во многом ключевыми творцами того ужасающего положения в котором оказалась Россия, испытали довольно серьезный когнитивный диссонанс после антивоенных заявлений основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Он во всеуслышание высказал свое категоричное неприятие варварской войны против Украины. По мнению бизнесмена с состоянием в 1,1 млрд.$ непрекращающиеся бомбежки территории украинского народа являются ужасающими. Важно подчеркнуть существенный момент: Волож объявляет о коллективной ответственности всех россиян за кровопролитие, не имеющее под собой никаких причин, кроме как экзистенциальных страхов кремлёвского ничтожества по имени Путин.

Большой интерес вызывает подноготная обличительных заявлений Воложа. Можно сколько угодно мусолить историю о выведении им своих активов за рубеж и попытках снискать лояльное отношение Запада. Здесь пример здорового бизнес-прагматизма успешного предпринимателя, который имел амбицию трансформировать "Яндекс" в международный конгломерат. В перспективе холдинг мог стать действительно глобальным конкурентом американской корпорации Alphabet Inc., которая владеет Google. Воистину это стало бы триумфом российской умной и мягкой силы. Россия могла бы состязаться с США на рынке цифровых технологий, выдавая масс-маркету действительно серьезный продукт.

Но дубиноголовым путинистам подобные проекты кажутся слишком малопонятными. В их узкой картине мира махина "Яндекса" ценна как инструмент тупого оболвания масс путем распространения запутинских наративов и полного блокирования любого альтернативного цифрового контента. Сервис "Яндекс.Новости" на начальном этапе вторжения в Украину действительно сыграл зловещую роль Большого Брата, задающего рамку восприятия войны.

Демарш Воложа уже успели окрестить восстанием креативного класса против вездесущей шариковщины. Да, что там говорить, главный яндексовец предвещает России дальнейшую деградацию в виду скатывания ее в бескомпромиссную диктатуру сырьевиков. Волож выдвигает концепцию "новой России", которая могла бы стать страной учёных, быть образцом прогресса. Но вместо этого бал правят жирные коты, пожирающие недра страны, и оставляющие следующие поколения россиян у разбитого корыта с паршивой экологией.

К слову, и нынешнему поколению несладко от управителей государственного корабля. Оно живёт в состоянии идеального шторма: пропаганда могилизации, экономические и финансовые потрясения, политическая муштра ради служения кровавому плешивому идолищу. Даже приближение выборов уже не заботит Кремль, который всерьез разрабатывает план отмены голосования и замены его на плебисцит по схеме протаскивания поправок в Конституцию.

Фактически у населения России уже не остаётся инструментов выражения своей субъектности. Массы превращены в статистические единицы, жалкие винтики неработающего механизма. Чем меньше ресурса остаётся внутри путинского маховика, тем безжалостней он перемалывает прежде всего молодежь. Россия превращена в сумасшедший дом воинствующих стариков, пикейных жилетов.

Аркадий Волож своим выступлением даёт сигнал наличия партии несогласия с подобным катастрофическим сценарием. Делает заявку на свою политизацию и начало консолидации здоровых сил российского общества против текущего бедствия архаического консерватизма. Также он ярко демонстрируют, как голосуют ногами наиболее адекватные личности. Им, как и Воложу, просто позорно ассоциировать себя с Россией-убийцей.

Какими будут отсроченные результаты демарша Воложа ещё только предстоит осознать. Но он синхронизирован с ползучим процессом обвала рубля и ухудшением уровня жизни миллионов людей. Экономика становится главной оппозицией гибнущему режиму. А её, как известно, в тюрьму не упрятать, а значит охранителям придется принести наказание за поворот страны не туда.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/839

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