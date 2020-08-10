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«Нет искусства без потерь»: изуродованная дочь Успенской показала себя после аварии

«Нет искусства без потерь»: изуродованная дочь Успенской показала себя после аварии

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram себя в неприглядном виде: девушка лежит на больничной койке с перевязанной после перелома челюстью.

Снимки были сделаны в сентябре 2018 года после падения с велосипеда на Коста-Рике. Помимо перелома Плаксина тогда потеряла семь передних зубов и перенесла шесть операций по восстановлению кости.

Долгое время девушке пришлось терпеть недостатки собственной внешности. Но благодаря этому она научилась через жестокую и изнурительную боль по-настоящему «любить свое "Я"». Сейчас Татьяна готовится к протезированию зубов.

«Это смешно и трагично... потому что нет жизни без смеха и нет искусства без каких-либо потерь или жертв в материальном плане. Хотя это временно, но все в материальном плане временно», — написала Плаксина.

Татьяна Плаксина

Татьяна Плаксина

Она пообещала, что однажды полностью расскажет ужасную историю, как упала с велосипеда. Известно, что ее лечение в европейских и азиатских клиниках оплачивала Любовь Успенская.

Сейчас Татьяна Плаксина живет в США вместе со своим отцом и с матерью отношения не поддерживает. Дочь королевы шансона увлеклась рисованием, что только сильнее стало раздражать Любовь Залмановну.

Певица считает, что девушка совсем оторвалась от реальной жизни и даже не знает цен на продукты. Успенская решила «умыть руки» и предоставить дочке возможность доказать свою состоятельность.

Источник: radiokp.ru/

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Темы: шоубизнес

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