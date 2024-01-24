Нет, ваши глаза вас не обманывают

российские "кулибины" поставили бомбомёты РБУ-6000 на шасси танков Т-80Б.

Ранее РБУ-6000 уже светились на МТ-ЛБ, что вызвало не только вопросы относительно точности, функциональности и эффективности такого гомункулуса.

РБУ-6000 могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 это, по сути, неуправляемый реактивный снаряд 212-мм, с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда - 119 кг. Масса установки 3,5 тонны. Полностью снаряжённая с РГБ-60 это ещё +1,5 тонны.

Вряд ли такая дополнительная масса положительно сказывалась на бедолагу МТ-ЛБ. В итоге было принято единое "правильное" решение - поставить установку на получившие повреждение башни танки Т-80Б...

Я бы сказал, что это картина маслом. Доказательство неприспособленности МТ-ЛБ у установке таких "насестов" (что не сюрприз); дефицита в РОВ ББМ с необходимым вооружением для оказания огневой поддержки; проблем с дальнейшим ремонтом или адаптацией танков после повреждения башни.

Источник (https://t.me/btvt2019/9444).

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