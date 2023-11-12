Інформація про те, що в українських потягах подвоїли кількість жіночих купе нібито через брак чоловіків, є маніпуляцією

Брехня: «Укрзалізниця» збільшує кількість купе для жінок у потягах, адже чоловіки в Україні «закінчилися» і залишилися тільки жінки. Цю новину поширює один з пропагандистських Telegram-каналів.

Правда: насправді, збільшення жіночих купе продиктовано тим, що на цю послугу є попит, вона потрібна та актуальна – в середньому такі купе заповнюються на 93%, розібралися (https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid0C6pSzyMS1LpzoVwAQsq1NEsivWUDA8dvauaKfLpy5QywGDPvwcM2Q4pMxmHTqWy4l) фактчекери проєкту Gwara Media.

В «Укрзалізниці» зазначили, що за 4 місяці реалізовано вже 25 тисяч квитків, тому і збільшується кількість поїздів, де буде доступна ця послуга.

Окрім того, начальник управління комунікацією та клієнтського досвіду філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Шевченко наголошував (https://suspilne.media/490159-ak-vplinut-zinoci-vagoni-na-bezpeku-komentari-predstavnika-ukrzaliznici-ta-gendernih-ekspertok/), що запровадження жіночих вагонів пов’язані з безпековими аспектами.

Фейкороби запустили цю маніпуляцію для того, аби показати, що нібито «втрати України на фронті серед чоловічого населення є настільки високими, що цим користується національний перевізник».

Джерело: https://t.me/spravdi/34585

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