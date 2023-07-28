Нігер - нова жертва кремлівського фюрера: компенсує українські невдачі

▶ ️Нігер - це не образливе расистське слово, а країна в Африці: там військові захопили президента республіки Мохамеда Базума, скасували конституцію країни та закрили кордони. Здавалося б, до чого тут ботоксні щоки російського диктатора?!

● До того, що вони визирають за фактурними фізіономіями воєнних «спасителів» Нігеру. Базум залишався чи не єдиним прозахідним лідером в регіоні, ігнорив Москву, орієнтувався на США.

● Нігер разом з Малі та Буркіна-Фасо входить до так званої тріади держав, які відносно нещодавно люто побили горшки з Францією, що підтримувала їх. 30 вересня 22 року в Буркіна-Фасо місцевий спецзагін «Кобра» та «Вагнер» здійснили військовий переворот, поваливши тимчасового президента країни Дамібу. Керувати державою став командир "Кобри". 2020-го аналогічний воєнний «флешмоб» за участю "вагнерів" відбувся і в Малі.

● Аналітики вважають, що на Африці кремль відпрацьовує ті ж технології, які свого часу використовувалися в Україні: якщо політиків та військових з Малі та Буркіна-Фасо рашисти поступово скуповували гуртом і в роздріб, щось за аналогією "підтримки" Януковича в Україні, то в Нігері реалізований радше кримський сценарій: президент країни відмовився їхати на путінський саміт «Росія-Африка» у Петербурзі, і тому кремль вирішив швиденько його покарати.

● "Коммерсантъ": «Якби Базум (повалений президент Нігера) з самого початку вирішив взяти участь у петербурзькому саміті, у нього не було б жодних проблем». Лаштунки закриваються.

▶ ️Фюрер вихвалявся на саміті, що кремль набув досвіду локальної (!!!) багатополярності, і тому має право порушити питання про проведення такого експерименту для решти світу. Читай: можемо експортувати "наші військові послуги де-інде".

● Бункерний дід не марно шантажує представників прямих чи потенційних проксі-колоній: (https://t.me/orestokratiia/642) 38 із 54 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, як їх не заманювали списанням боргів та новою допомогою. (https://t.me/orestokratiia/788) На рівні глав держав представлені лише 17 країн, ще 10 африканських країн відправили прем'єр- міністрів. Майже половина учасників - чиновники невисокого рангу, часто навіть просто посли. Частина країн континенту зовсім відмовилися.

● Ще 10 років тому африканські перспективи Московії виглядали обнадійливо: з 2014 року кремль офіційно уклав угоди про військову співпрацю з понад 20 державами континенту, і близько 50 «бавилися» в отой рашистсько-африканський саміт. Зараз більшість держав намагаються триматися подалі від одіозного господаря кремля.

● "«Вагнери» знаходяться у 80% країн Африки. Ми володіємо більшістю корисних копалин на континенті. У нас багато нелегальних шахт. Ми незаконно добуваємо 50% золота і діамантів Африки", - іронізував Прігожин. Він, звісно, дещо перебільшує, але під приводом допомоги у громадянських війнах його найманці закріпилися у близько 15 країнах континенту. Очевидно, саме президенти підконтрольних російським найманцям держав і вимушені були прибули на очну ставку з Путіним. І розкішний бантик на «саміті»: частина президентів гостювали особисто у Прігожина в його розкішному петербурзькому готелі.

▶ ️Подібно, що свої імперські амбіції кремлівський диктатор намагається реалізувати саме на Африканському континенті. Ось переворот в Нігері, перед тим «вагнери» перезавантажили владу в Судані, (https://t.me/orestokratiia/745) і таких «вправ» - по декілька на рік. Це Путін і називає «локальною багатополярністю».

● Очікувати, що він задовольниться Африкою і забуде про Україну - не варто. Бо для обслуговування африканських інтересів кремлеві конче потрібна чорноморська артерія і Севастополь як база, доправляти війська, техніку та продовольство з інших морів РФ дорого і довго. Тому за Крим фюрер ще точно спробує потриматися.

● Африканська історія добре показує, наскільки переплетені між собою події на різних континентах. Відтак додам, що з точки зору інтересів України дуже важливо, щоб Китай та США дедалі активніше витісняли орків з Африки, - аж доти, доки не відібʼють інтерес до Криму…

Джерело: https://t.me/orestokratiia/833

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