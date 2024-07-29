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Новая тенденция российской пропаганды

Новая тенденция российской пропаганды

кремлевская пропаганда не сидит сложа руки. Они все время в поиске новых информационных провокаций типа «постановка Украиной зверств российских солдат в Буче» или «сами же обстреляли Охмадит». Кроме того, пропагандисты придумывают понятные для населения россии причины поражений их войск в войне с Украиной, особенно на начальном этапе. Хотя войны нет. Идет же какая-то СВО/лочь!

Среди российских блогеров, якобы случайных граждан, в чат-рулетке появляются весьма подготовленные феэсбешники, прикидывающиеся простачками. Вот сейчас из уст таких простачков массово поперло объяснение, почему не получилось «взять Киев за три дня» и почему 30-ти киллометровые колонны российской военной техники убегали назад в россию весной 2022 года.

Оказывается, Украина была готова к войне!!! Фсбешные блогеры один за другим повторяют: «Так вы ж готовились к войне! Вы ж были готовы! Если бы вы не готовились к войне, то как бы вы могли отбить российские войска в феврале-марте 2022 года? Противостоять второй армии мира? Да не смешите. Это невозможно. Вы готовились, вооружались и все у вас было. Вас НАТО и америкосы напичкали оружием и своими инструкторами. А мы ж не серьезно шли в Киев. Ну, просто так хотели попугать небольшим количеством и договориться быть вместе. Никто ж не хотел воевать! Вот поэтому вы и отбились. Ну а дальше, вы сами нас вынудили. Вот теперь мы подготовились и никакие америкосы вам не помогут!»

Даже комментировать этот бред не будем. Как «хорошо» Украина подготовилась к отражению российской агрессии в 2022 году, особенно в Крыму и Киевской области, мы знаем, но то отдельная история.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1837

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