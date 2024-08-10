Новий наступ ЗСУ — на Брянськ, а то й на Бєлгород? Перенесення війни на російську територію обростає контурами стратегії

У кривавому протиборстві з рашистами найближчим часом можуть наступити карколомні зміни: військові експерти очікують протягом двох-трьох місяців відчутного послаблення рф, якими повинна скористатися Україна. Це пояснює нинішній наступ ЗСУ на Курськ.

▶ ️І Київ, і західні медіа курський «сюрприз» кремлю пояснюють одностайно — покращити позиції України перед перемовинами з рф та перенести війну на сусідню територію, аби «братній народ» також відчув усі принади «звільнення». Та водночас у відкритих джерелах зустрічається цікава аналітика, яка деталізує передумови нової української воєнної кампанії. Ось лише одне з таких пояснень в поважному Foreign Affairs, що опублікувала статтю бойового генерала, дослідника Центра стратегічних та міжнародних досліджень США Міка Раяна. (https://www.foreignaffairs.com/ukraine/can-ukraine-get-back-offensive)

● російський наступ триває вже понад пів року, путін здатен підтримувати нинішні темпи ще місяць або два. Далі його військові зможуть проводити деякі наземні та повітряні атаки в значно меншому обсязі. Це називається кульмінаційним моментом – час, коли у наступаючої сили закінчуються люди, техніка та потенціал, необхідні для ефективної боротьби.

● Це означає, що Україна має почати планувати, як найкраще використати майбутнє ослаблення рф, зокрема ретельно вивчати поле бою в пошуках ознак слабкості росії та розробити нову концепцію перемоги – таку, яка зробить військове становище росії дійсно нежиттєздатним.

● Коли Україна вирішуватиме, коли та де починати бойові дії, одним з найважливіших факторів буде можливість. Київ може почати бойові дії за кількома напрямками, щоб створити невизначеність щодо розташування своїх основних сил або з’ясувати, який фронт найбільш вразливий.

● Успіх країни залежатиме від того, чи зможе Київ розробити теорію перемоги, що спирається на його власні ресурси та ресурси його прихильників. ЗСУ знадобляться нові наступальні маневри, щоб наблизитися і прорвати лінії рашистів.

● Не можна зосереджуватися винятково на захисті України, слід концентруватися на перемозі над росією: Україна має нагадати своїм партнерам, що конфлікт неможливо завершити доти, доки путін вірить у перемогу. москва може погодитися на переговори вже сьогодні, але якщо путін залишиться впевненим у собі, він просто використає будь-яке припинення вогню для переозброєння, щоб напасти знову.

● Майже всі війни закінчуються переговорами. Але найкращі переговори – це ті, в яких противник стоїть на колінах, або коли він виснажений до такої міри, що виведення військ є єдиним реальним варіантом.

● У Києва є все необхідне для успіху. Попри хвилю руйнівних атак, він стримує російські збройні сили. Україна зробила це, відчуваючи значний дефіцит живої сили та вогневої потужності.

● Зараз вікно максимальних можливостей для москви майже минуло. Успіх у військовому конфлікті ніколи не буває зумовлений заздалегідь, але 2025 року в України буде більше можливостей, ніж сьогоріч, щоб звільнити територію і переконати росію, що витрати на війну не окупаються.

▶ ️Стаття написана до подій на Курщині, а опублікована наступного дня опісля наступу ЗСУ на цьому напрямку. Та вона повністю пояснює логіку дій України. Це по-перше, а по-друге, одна з цілей курської кампанії ЗСУ уже досягнута: російські пабліки почали розносити зраду, стверджуючи: Україна готує новий удар по російському прикордонню, зокрема зі сторони Глухова на Рильськ Курської області, а також на Брянську чи Бєлгородську області. Крім того, вже знову «визріло» питання про заміну керівника ГШ рф Герасімова, який проспав курську атаку ЗСУ.

▶ ️Жартівники з кремля чомусь назвали "звільнення Курська" "терористичною атакою" та "провокацією". Але — якщо серйозно — то саме перенесення війни на територію рф — це саме той «чорний лебідь», який здатен змінити хід війни.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1016

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