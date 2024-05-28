Новий рекорд дальності: дрон ГУР атакував РЛС в Орську

Дрон Головного управління розвідки міністерства оборони України у неділю, 26 травня, атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області росії.

Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - заявив співрозмовник видання.

Наслідки ураження цілі уточнюються.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23586

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