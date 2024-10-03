Новина про «території України в обмін на мир» – це брудна інсинуація
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Видання Financial Times стверджує, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до США обговорював із союзниками територіальні поступки, на які Україна пішла б заради миру.
▶ МЗС України спростувало чутки довкола візиту Андрія Сибіги до США.
▶ Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету. Це офіційна позиція Києва, яка збігається з поглядами більшості громадян країни.
▶ Реалізація формули «мир в обмін на території» стала б заохоченням для агресорів і прологом до нових війн у майбутньому.
▶ Стратегічна мета Києва – всеосяжний, справедливий і довготривалий мир для України та відновлення безпеки на континенті.
▶ Для досягнення справедливого і сталого миру союзники мають діяти рішуче і оперативно. Військова допомога Україні – єдиний спосіб примусити росію стати на шлях дипломатії.
Джерело: https://t.me/spravdi/41889