Новина про «території України в обмін на мир» – це брудна інсинуація

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Видання Financial Times стверджує, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до США обговорював із союзниками територіальні поступки, на які Україна пішла б заради миру.

▶ МЗС України спростувало чутки довкола візиту Андрія Сибіги до США.

▶ Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету. Це офіційна позиція Києва, яка збігається з поглядами більшості громадян країни.

▶ Реалізація формули «мир в обмін на території» стала б заохоченням для агресорів і прологом до нових війн у майбутньому.

▶ Стратегічна мета Києва – всеосяжний, справедливий і довготривалий мир для України та відновлення безпеки на континенті.

▶ Для досягнення справедливого і сталого миру союзники мають діяти рішуче і оперативно. Військова допомога Україні – єдиний спосіб примусити росію стати на шлях дипломатії.

Джерело: https://t.me/spravdi/41889

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