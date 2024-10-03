Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 53

Новина про «території України в обмін на мир» – це брудна інсинуація

Новина про «території України в обмін на мир» – це брудна інсинуація

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Видання Financial Times стверджує, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до США обговорював із союзниками територіальні поступки, на які Україна пішла б заради миру.

▶ МЗС України спростувало чутки довкола візиту Андрія Сибіги до США.

▶ Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету. Це офіційна позиція Києва, яка збігається з поглядами більшості громадян країни.

▶ Реалізація формули «мир в обмін на території» стала б заохоченням для агресорів і прологом до нових війн у майбутньому.

▶ Стратегічна мета Києва – всеосяжний, справедливий і довготривалий мир для України та відновлення безпеки на континенті.

▶ Для досягнення справедливого і сталого миру союзники мають діяти рішуче і оперативно. Військова допомога Україні – єдиний спосіб примусити росію стати на шлях дипломатії.

Джерело: https://t.me/spravdi/41889

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Львівському блогеру Остапу Стахіву обрали запобіжний захід, повідомляє Суспільне
Сегодня 08:00    22
Хорватія відмовилася від участі в місії з підтримки України
Сегодня 07:51    43
Україна регулярно відбиває атаки, подібні іранській
Сегодня 07:47    53
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:45    57
У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка
Сегодня 07:43    61
3 жовтня 1917 року в Чигирині на Черкащині розпочався з'їзд Вільного козацтва
Сегодня 07:40    51
За матеріалами ДБР на Волині судитимуть організовану злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів
Сегодня 07:25    58
Порядок получение денежного довольствия военнослужащими-иностранцами
Сегодня 07:16    74
Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії
Сегодня 07:06    82
В Україну до кінця року ввозитимуть менше товарів: імпорт газу впав на 58%
Сегодня 06:57    91
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 