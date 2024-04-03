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Новини однією строкою 2.0

Новини однією строкою 2.0

● В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека, 97 пострадали, пишет China Times. Максимальная магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 7,2 до 7,7. Это делает его сильнейшим с 1999 года.

● В Польше возобновилась блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев»

● СБУ задержала российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога

● 44 країни підтримують ідею створення спеціального трибуналу для росії, — голова МЗС. Про це стало відомо за підсумками конференції «Відновлення справедливості для України» у Гаазі. Серед цих держав – США, Японія, Велика Британія, Польща, Франція. Усього в конференції брали участь 57 країн.

● В Херсоне массово переименовали улицы. Так, улица Кутузова стала проспектом Шухевича, улицу Достоевского назвали в честь Михаила Коцюбинского, улицу Тургенева — в честь Елены Пчилки, а улицу Грибоедова — в честь Ивана Багряного.

Новини однією строкою 2.0

● В марте этого года Силы обороны Украины уничтожили 976 артиллерийских систем противника

● В одной из воинских частей оккупированного Симферополя насмерть отравили13 военных

● Число желающих поступить на военную службу по контракту существенно увеличилось в Москве и других российских городах, сообщили в Минобороны РФ. При этом ведомство выложило видео, в котором, как утверждается, лица, которые заключили контракт сообщают, что делать это пошли из-за теракта в Москве.

● В Самаре за продажу военных билетов арестован военный комиссар. По версии следствия, он незаконно выдавал военники с 2015 года за 60–80 тысяч рублей

● В турецких городах Хаккари и Айдана ночью произошли беспорядки, на улицах были слышны выстрелы, силовики провели задержания. Протесты произошли после того, как в Ване власти запретили участвовать в выборах мэра кандидату от оппозиции и не признали его победу.

● США вывели из-под санкций европейскую дочку банка ВТБ, сообщает американский Минфин

● Минобороны Казахстана опровергло утверждения, что атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены с казахстанской территории.

● Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

● У фінській школі підліток влаштував стрілянину: загинула дитина, є поранені. Усім трьом постраждалим було 12 років - так само як і підозрюваному.

● Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек. Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Предыдущий рекорд по числу россиян в рейтинге был зафиксирован в 2021 году — 123 человека.

● Пломбииир! Цены на зарубежную технику в России выросли до 15%. Марткетплейсы уже начали предупреждать о пошлине при заказе товаров из-за рубежа от €200. Обмазываемся пользой от новых пошлин

Новости портала «Весь Харьков»

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