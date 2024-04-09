Новини однією строкою 2.0

● США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Россия не сможет развивать ни один новый энергетический проект, который дал бы стране будущие экспортные доходы, передает агентство Bloomberg слова помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

● ХАМАС отклоняет последнее предложение Израиля о прекращении огня – Reuters

● Талые воды подтопили на территории Казахстана восемь скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой.

● Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине с участием до 100 стран.

● Премьер Великобритании Сунак и французский президент Макрон обсудили наращивание поставок боеприпасов, БПЛА и средств ПВО Украине.

● МИД Ирана: «Ближайшие дни будут трудными для Израиля».

● Тайваньская TSMC будет производить свои новейшие 2-нм чипы сразу в США — в Аризоне, производство начнется с 2028 года; компания также построит в штате третий завод, который запустят к концу десятилетия — Financial Times.

● Правительство Дании выделит 40 млн датских крон (примерно 5,8 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы. "В последние недели Россия решила усилить целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и мы стали свидетелями масштабных разрушений. С датской стороны мы выделяем 40 млн датских крон на необходимые восстановительные работы, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение", - заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

● Латвия с января по март увеличила ввоз российского зерна почти на 40%, сообщила Служба государственных доходов. По ее данным, в течение первого квартала Латвия импортировала из рф 158,3 тыс. тонн зерна.

● Турция выгоняет таджиков со своей территории в буквальном смысле. Все граждане Таджикистана должны покинуть территорию Турции до 20 апреля 2024 г., иначе будут депортированы принудительно и со штрафами.

● Путин потребовал, чтобы иностранные блогеры рекламировали российские товары.

● Путин конфисковал у нидерландских собственников один из крупнейших агрохолдингов России. "АгроТерра" переходит под контроль Росимущества вместе с 220 тыс га пахотных земель в 7 регионах.

● В Омске кандидат в мастера спорта по легкой атлетике задержан за разброс закладок во время пробежек. Спортсмена приняли прямо за занятиями спортом: он взял на пробежку три свёртка с мефедроном, дома у него также нашли почти полкило синтетических наркотиков.

● Литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, готовится расстаться с российским бизнесом: компания получила согласие властей РФ на продажу завода мощностью более 120 тыс. тонн в год.

● Женщина должна быть настроена не на получение высшего образования, а на рождение детей. Может быть, конечно, и хочется построить карьеру, но Родина – это семья, и у неё есть приоритет в виде рождения детей, – уверена актриса Будина, которая за два года не получила ни одного предложения о съёмках.

● Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас предпринял попытку самоубийства в тюрьме Гуаякиля. Его перевели в военный госпиталь в этом же районе. Сейчас Хорхе Глас в искусственной коме

● Число контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) выросло рекордно с 2017 года — на 21%, до 45,6 тыс. — по итогам отчетной кампании за 2022 год, - ФНС.

Новости портала «Весь Харьков»