Новини однією строкою 2.0

● США та Великобританія заборонили імпорт металів з Росії. Під заборону підпали алюміній, мідь та нікель російського походження. За оцінками британського уряду, обсяг доходів РФ від експорту металів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну скоротився з 25 до 15 млрд дол. Запроваджені заходи покликані зменшити цю суму.

● Бельгия начала расследование подкупа европарламентариев Россией.

● Авианосец «Шарль-де-Голль», корабль №1 французского флота, отправляется в Средиземное море.

● Ґлен Ґрант, колишній підполковник британської армії,сказав днями в інтерв'ю британській пресі, що Велика Британія буде "втрачена як нація", якщо відмовиться надіслати війська у випадку, якщо французьку армію надішлють в Україну.

● Нидерланды выделили ещё €1 млрд на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление.

● Томас Лалиберти, президент компании Raytheon Land & Air Defense Systems, говорит, что у них есть возможность производить 1 батарею "Patriot" в месяц.

● Норвегия получила разрешение от США передать Украине 22 самолета F-16, а также необходимое для обслуживания истребителей оборудование - Nettavisen. Речь идет о партии в 65 истребителей, поставку которых осуществят с разрешения США Дания, Норвегия и Нидерланды.

● «Путин не остановится, как только война против Украины закончится. Он также ясно дал это понять. «Так же ясно, как и Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится», - сказал министр Писториус.

● Нефтяные доходы России рухнули на 20% после ударов Украины по крупнейшим НПЗ.

● Якщо американської допомоги не буде, Європа повинна створити нові фінансові інструменти допомоги Україні — наголосив Еммануель Макрон.

● Нефть Brent превысила $92.

● Россия отправила на помощь хунте Нигера военных инструкторов и комплекс ПВО.

● США, Великобритания и Франция предупредили своих граждан не ездить в Израиль и Иран в ближайшие дни.

● В России началось обвальное падение поставок западных лекарств.

● У России начались проблемы с доставкой грузов из ОАЭ из-за хуситов в Красном море.

● В четверг Соединенные Штаты направили в Израиль своего главного военного командира на Ближнем Востоке, после того как президент Байден заявил, что, несмотря на недавние трения, американская поддержка Израиля "железная" в случае нападения со стороны Ирана.

● Новый министр обороны Литвы сообщил о создании 27 и единиц теробороны в мирное время,каждый желающий может туда пойти,где будет обеспечен автоматическим оружием и полным боевым комплектом на обшую сумму 12 тыс.€

● Британія пришвидшує будівництво фрегатів проєкту Type 26.

● Прирост запасов нефти в России в 2023 году стал минимальным за шесть лет. По данным Роснедр, запас снизился на 30,9%. по сравнению с показателем 2022 года, составив 565 млн тонн.

● Таджикистан обвинил Россию в пытках своих граждан, задержанных за теракт.

● В Россию хлынули тысячи ворованных машин из Дубая.

● Первого российского чиновника вынудили уйти в отставку из-за обвинений в гомосексуальности.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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