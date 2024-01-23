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Новини однією строкою 2.0

Новини однією строкою 2.0

● В Евросоюзе готовят пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро, сообщает Радио Свобода. Будет реформирован Европейский фонд мира, из которого странам платили за переданное Украине оружие и создан на его базе специальный военный фонд для Украины.

● Бюджетний комітет німецького бундестагу виділив 1,3 млрд євро на розвиток системи протиповітряної оборони середнього та ближнього радіусу.

● МИД Великобритании изменило свои рекомендации, касающиеся частных поездок в Украину. Теперь для всего четырех западных областей — Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой — эта рекомендация смягчена: туда допускается ездать.

● Премьер Польши Туск заявил, что Польша и Украина будут создавать предприятия по производству вооружений на территории обеих стран.

● "Россия – огромная страна, расположенная в 11 часовых поясах. Ей нет необходимости в продолжении безумного насилия с целью аннексии чужой территории.

● Убийства и грабежи не сделают Россию сильнее, а приведет её к изоляции на мировой арене", сообщил Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

● Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви домовилися про майбутнє спільне використання реактивних систем залпового вогню HIMARS.

● Компанія Hyundai Heavy Industries завершила базове проєктування есмінця наступної генерації KDDX.

● В Финляндии выступили за отмену двойного гражданства для россиян.

● Не только за «фейки»: конфискацией имущества решили наказывать любых критиков власти.

● Правительство потребовало от нефтяников держать цены на бензин после аварии на крупнейшем НПЗ в стране.

● Россия впервые с 2018 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

● Игрушки в России начнут проверять на пропаганду наркотиков и связи с иноагентами.

● Поставки ноутбуков по параллельному импорту в Россию обвалились почти вдвое.

● Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России».

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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