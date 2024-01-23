Новини однією строкою 2.0
● В Евросоюзе готовят пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро, сообщает Радио Свобода. Будет реформирован Европейский фонд мира, из которого странам платили за переданное Украине оружие и создан на его базе специальный военный фонд для Украины.
● Бюджетний комітет німецького бундестагу виділив 1,3 млрд євро на розвиток системи протиповітряної оборони середнього та ближнього радіусу.
● МИД Великобритании изменило свои рекомендации, касающиеся частных поездок в Украину. Теперь для всего четырех западных областей — Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой — эта рекомендация смягчена: туда допускается ездать.
● Премьер Польши Туск заявил, что Польша и Украина будут создавать предприятия по производству вооружений на территории обеих стран.
● "Россия – огромная страна, расположенная в 11 часовых поясах. Ей нет необходимости в продолжении безумного насилия с целью аннексии чужой территории.
● Убийства и грабежи не сделают Россию сильнее, а приведет её к изоляции на мировой арене", сообщил Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
● Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви домовилися про майбутнє спільне використання реактивних систем залпового вогню HIMARS.
● Компанія Hyundai Heavy Industries завершила базове проєктування есмінця наступної генерації KDDX.
● В Финляндии выступили за отмену двойного гражданства для россиян.
● Не только за «фейки»: конфискацией имущества решили наказывать любых критиков власти.
● Правительство потребовало от нефтяников держать цены на бензин после аварии на крупнейшем НПЗ в стране.
● Россия впервые с 2018 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.
● Игрушки в России начнут проверять на пропаганду наркотиков и связи с иноагентами.
● Поставки ноутбуков по параллельному импорту в Россию обвалились почти вдвое.
● Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России».
Джерело: facebook.com/annopolsky