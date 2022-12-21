Новини однією строкою

● После взрыва трубопровода в Чувашии цены на газ в Европе подскочили на 5%, до $1260 долларов за 1 тысячу кубометров. Трубопровод в Чувашии — последний работающий газопровод в Европу через Украину.

● Делегация украинского полка "Азов" недавно посетила Израиль, где встретилась с официальными лицами и резервистами ЦАХАЛа, а также рассказала о продолжающейся в Украине войне. Об этом сообщает Jerusalem Post.

● Согласованный проект бюджета США включает:

✔️ Выделение $44,9 млрд на помощь Украине;

✔️ Разрешает президенту передавать Украине военное оборудование на сумму до $14,5 млрд;

✔️ $9 млрд на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским военным;

✔️ $13 млрд в качестве экономической и бюджетной поддержки для украинских властей;

✔️ $2,4 млрд на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев;

✔️ $12 млрд на пополнение американских запасов оборудования взамен переданного Украине.

● Спецслужбы США пытаются выяснить, не помогают ли российские бизнесмены России тайно получить доступ к передовым технологиям в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта, пишет The Washington Post. Попавшие под подозрение бизнесмены были связаны со «Сколково», Российской венчурной компанией и Российским квантовым центром (РКЦ). Все эти организации попали под санкции. Среди подозреваемых основатель компании Acronis Сергей Белоусов, бывший президент «Сколково» Виктор Вексельберг и основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

● Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 7%, впервые с 17 ноября опустились ниже $1100 за тысячу кубов.

● Bloomberg: дефицит бюджета Китая достиг рекордной отметки в $1,1 трлн.

● Украина получит около 10 000 терминалов спутниковой связи Starlink. Как сообщает Bloomberg, Украина заключила сделку со Space Exploration Technologies Corp Илона Маска на получение антенн, предоставляющих интернет-услуги со спутников.

● У России осталось лишь 4 клиента на мировом рынке морских поставок нефти. Кроме Индии, Китая, Турции и Болгарии нефть морем не покупает никто.

● Суд в Гааге не признал Россию виновной в войне в Грузии 2008 года, — СМИ.

● Литва вскоре подпишет контракт на закупку новых боевых беспилотников у США, сообщил в понедельник министр обороны. "Это боевые беспилотники, работающие на боевой дистанции 40 км, и мы будем первые в мире (помимо США), кто их закупит в следующем году", - сказал А. Анушаускас

● Bloomberg: уровень заполняемости европейских газохранилищ превышает 80%, что минимум на 10% выше среднего показателя за последние пять лет.

● Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение $2,4 млрд на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев.

● Появились сведения, что США собираются выделить Украине 45 миллиардов долларов помощи в следующем году, а не 37,7, как планировали ранее.

● Установлен рекорд эффективности для солнечных элементов из кремния и перовскита. Солнечный элемент, состоящий из кремния и перовскита, установил мировой рекорд с эффективностью 32,5%. Ранее максимум был 24%. О разработке сообщает пресс-служба Берлинского центра материалов и энергии Гемгольца.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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