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Новини однією строкою

● США согласовали поставки Украине авиационных ракет AMRAAM

● Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, они должны в полном объеме признать итоги Второй мировой и отказаться от милитаристских планов — заявил Медведев в Южно-Сахалинске в ответ на критику его визита в Японии.

● Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия постепенно отдаляется от Южного Кавказа. В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором.

● Больше 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, о причинах не сообщалось.

● В Балтийском море начнутся масштабные морские учения, в которых примут участие около 30 кораблей и более 3 000 военнослужащих стран НАТО, - заявил начальник ВМФ Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. Они будут отрабатывать совместные действия в ответ на возможное вторжение России в регион.

● Еще два судна прошли по временному коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов.

● Если бы выборы в президенты США проходили сегодня, результат был бы 46% на 46%. Сорок шесть процентов избирателей проголосовали бы за Джо Байдена и столько же - за Дональда Трампа, если бы выборы президенты США проводились сегодня и ограничились соперничеством этих двух кандидатов, свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal. Опрос выявил 8% респондентов, которые не определились в своих предпочтениях.

● КНДР провела учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Республики Корея, — ЦТАК.

● Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил свою старшую дочь Саиду на должность помощника президента. Ранее Мирзиёев специально произвел реорганизацию в администрации президента и для дочери учредил должность помощника главы государства

Новини однією строкою

● После Буркина-Фасо в Мали прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Шойгу Юнус-Беком Евкуровым

● Индия запустила в космос станцию Aditya L1, предназначенную для изучения Солнца

● В Индии во время саммита G20 будут отпугивать макак картонными лангурами и криками. Индийские власти развесили картонных обезьян по всему Нью-Дели, чтобы отпугивать макак в преддверии саммита G20, — Insider.

● Эрдоган: Иран стремится возродить Персидскую империю в регионе и расширил свое влияние по всему региону, но я говорю иранцам подождать, потому что внутри Ирана есть азербайджанцы, которые вас остановят.

Джерело: https://t.me/Ateobreaking

Картинки про роиссю от т/к Роисся24/Roissya24

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Новости портала «Весь Харьков»

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