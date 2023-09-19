Новини однією строкою

● ЕС может представить 12-й пакет санкций против России в первой половине октября - Bloomberg. В него может войти запрет на импорт российских алмазов, который сейчас обсуждают страны G7, а также предложение об использовании доходов от активов российского ЦБ для помощи Украине

● ЦАХАЛ опубликовал видео боевых стрельб новой сверхмощной торпеды.

● "Два гражданских судна зашли в один из портов Черного моря для погрузки почти 20 000 тонн зерна для стран Африки и Азии. Это первые суда, прибывшие после циничного выхода России из Черноморской зерновой инициативы". – Посол США в Украине Бриджит Бринк.

● Экс-вице-президент, а теперь кандидат в президенты США Майк Пенс: Я считаю, что наш национальный интерес там в следующем. Я убежден, что если украинские военные не остановят и не отразят это российское вторжение, пройдет не так уж много времени, прежде чем российская армия пересечет границу, за которую нашим мужчинам и женщинам в военной форме придется пойти и сражаться в соответствии с нашим договором НАТО. Я действительно верю в это. Будет это Эстония, Латвия, Литва или Польша - я не знаю.

● В Японии военные расходы в 2024 могут составить 7,7 трлн йен (больше 52 млрд$) и к 2027 военные расходы увеличатся до 2% ВВП.

● У ВСУ есть высокие шансы развить контрнаступление, считает экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. В интервью DW он подчеркнул: успехи украинцев впечатляют, хотя перед ними стоит, возможно, самая сложная задача, с которой кто-либо сталкивался со времен Второй мировой.

● С 1 сентября из Китая в Россию запрещено ввозить дроны массой 4 кг и более или с максимальной взлетной массой 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Также под запрет попали БПЛА, способные «переносить грузы с функцией сброса".

● Совершивший экстренную посадку в Казахстане самолет Boeing‑777 компании Red Wings сломался во второй раз за два месяца.

● Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики, ВВП вышел на уровень 2021 года.

● Американский дрон-ракетоносец LongShot готов к полетным испытаниям. Управление перспективных исследований Минобороны США и компания General Atomics подготовили к первым летным испытаниям беспилотник LongShot с ракетами класса «воздух-воздух», который сможет стартовать из-под крыла истребителей как ракета. Эта разработка — часть программы по повышению эффективности реактивных истребителей четвертого поколения по сравнению с более современными моделями.

● Tesla объявила, что на этой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль – это важная веха, которую многие скептики еще не так давно считали невозможной.

● Пекин сделал серьезное представление США из-за включения Китая в список "главных стран транзита и производства наркотических веществ." По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Китай является образцом глобального контроля за оборотом наркотиков, и это признано всем международным сообществом.

● Очередной удар в псину: россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, так как Финляндия «не подтвердила готовность» передать россии председательство в октябре 2023 года, — МИД рфВ Нью-Йорке Илон Маск встретился с Эрдоганом, взяв с собой на встречу сына. Турецкая сторона пытается договориться с Маском о строительстве завода Tesla в стране.

● Маск зустрівся з Ердоганом разом із своїм сином X Æ A-12 (хоча за наявними даними дітей поки 11). Ердоган попросив Ілона Маска побудувати наступний завод Tesla у Туреччині. Також він заявив що його країна відкрита до співпраці у галузі штучного інтелекту та розгортання супутникової мережі Starlink. У травні Business Insider писав, що Ілон Маск завжди дуже гучно заявляє про свободу слова. Проте напередодні президентських виборів у Туреччині Twitter обмежив доступ до деяких твітів у країні на вимогу її уряду.

● Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, если не решится вопрос экспорта зерна, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус

● Путин поручил своевременно, не откладывая принять меры по укреплению рубля

● Правительство РФ поддержало наказание для добровольцев за преступления против военной службы.

● Украина рассматривает возможность ответных мер в отношении Польши и Венгрии, если они не снимут ограничения на ввоз украинского зерна до пятницы, заявил замминистра экономики

● В Минэкономики Германии заявили, что отследить, продолжает ли поступать газ из РФ, невозможно

● Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели

● Вдова главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина официально сменила фамилию. В системе СПАРК отмечено, что теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна.

● Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет еще ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", он более заразный — Роспотребнадзор

● Патриарх Кирилл на инаугурации Собянина заявил, что роботы никогда не будут управлять людьми, особенно массами. А если это произойдёт, то значит «мы близки к концу человеческой цивилизации».

● Государство Тувалу закрепило в конституции, что оно продолжит существовать, даже если уйдет под воду из-за повышения уровня океана.

● В Японии 10,1% населения в возрасте 80 лет и старше. А если смотреть в возрасте 65 лет и старше, то вплотную подошли к 30%. В Италии 65 и старше - 24,5% населения, в Финляндии 23,6%.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от т/к Роисся24

Новости портала «Весь Харьков»