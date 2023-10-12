Новини однією строкою

● Сообщается, что представители Министерства обороны США рассматривают возможность развертывания 2-й авианосной ударной группы в восточном Средиземноморье недалеко от Израиля; Эту группу, скорее всего, возглавит военный корабль США «Дуайт Д. Эйзенхауэр».

● Байден: «В этот момент мы должны быть предельно ясными. Мы поддерживаем Израиль. Моя команда постоянно общается с нашими израильскими партнёрами… Речь идёт не о партиях или политике. Речь идёт о безопасности нашего мира, безопасности Соединённых Штатов Америки»

● В аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке некий еврей с хорошими финансовыми возможностями стоял недалеко от стойки Эль-Аля и если пассажиры в Израиль показывали"цав-8" (израильский приказ на мобилизацию), то оплачивал билет. В общей сложности он оплатил 250 билетов.

● Новий пакет військової допомоги США для України на суму 200$ млн може бути оголошений уже в середу.

● Швеция теперь использует свои вооруженные силы для контроля над мусульманскими и нелегальными мигрантами, поскольку многие места в городах стали недоступными для полиции.

● США отправят Израилю большую партию ракет ПВО, артиллерийских снарядов, авиационного вооружения и различного военного имущества. Общая сумма поставки составит около 2 млрд. долларов.

● Жозеп Боррель: "Отдельные решения Израиля противоречат международному праву".

● Пашинян отказался ехать на саммит СНГ.

● Норвегия пригласит на свой 80-летний юбилей освобождения от нацистов не путина, а Зеленского. Любопытные прецедент, между прочим. В следующем году, к примеру, будет 80 лет высадки союзников в Нормандии. Возможно, что на него тоже позовут именно Зеленского. Украине тем самым негласно передадут права СССР на наследие борьбы с германским нацизмом. А Кремль будет праздновать в одиночку, наглухо закрасив Мавзолей.

● Польша решила забрать у российского "Газпрома" часть газопровода "Ямал-Европа".

● США уверены, что им хватит сил на поддержку Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил советник президента Салливан.

● Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі і командувач військами оперативного призначення подали заяви про відставку. Під вечір 10 жовтня президент Польщі призначив нових найвищих командувачів Збройних сил.

● 7 октября в Офакиме террористы ХАМАСА убили известного израильского физика, выпускника Харьковского университета -профессора Сергея Гредескула и его жену, доктора математических наук Викторию Гредескул. Обоим было больше 80 лет. Сообщение о гибели ученого появилось на сайте кафедры физики университета Бен Гурион в Негев. "Сергей был одним из самых выдающихся физиков, совершивших алию из СССР в Израиль в 90-е годы", — говорится в нем.

● Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией.

● Сын премьер-министра Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался и отправился на фронт, — "Голос Израиля".

● Германия сегодня представила новый пакет поддержки Украины на сумму около 1 миллиарда евро. Пакет включает дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot, дополнительные пусковые установки IRIS-T и ракеты к ним. Так же будут переданы ЗСУ Гепард и 10 единиц леопард 1. + Украинскому спецназу будет оказана поддержка неуказанным оборудованием на сумму более 20 миллионов евро для увеличения их возможностей.

● Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении ХАМАС по подозрению в убийствах и захвате заложников, в том числе граждан ФРГ, сообщила газета Bild.

● Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас.

● "Мы давали в Газу 54,000 кубов воды и 2,700 МВ электричества в день. Теперь этого нет. Топлива для генераторов у них хватит на несколько дней, а через неделю перестанет работать канализация. Это то, что заслужил народ детоубийц", — сообщил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

● Если миротворцы рф в Карабахе оставят регион, то они должны вернуться в рф, а не передислоцироваться в Армению — Пашинян.

● Швеція модернізує танки Stridsvagn 122 через війну в Україні

● Європейський союз планує побудувати спільний авіаносець. Під час виступу комісара ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон, наголосив на покращенні обороноздатності Європейського союзу на морі, шляхом будівництва авіаносця.

● Греція планує замовити гелікоптери Black Hawk.

● «Поддержка россией террористической активности не вызовет удивления, потому что при путине россия сама вовлекла себя в терроризм» — Дэвид Крамер, директор института Джорджа Буша. Вряд ли кто-то будет шокирован, если будет установлена связь между атакой ХАМАС и россией, считает он Крамер добавил, что россия является деструктивной силой на Ближнем Востоке. «путин совершенно не заботится ни о правах человека в своей стране, ни о правах граждан Украины, ни о правах граждан Сирии, и где бы то ни было. Он действует только в своих интересах. Его цель — подрыв интересов США.

● ЗМІ та політики Німеччини вимагають покарати та видворити тих, хто "святкував" з нагоди нападу ХАМАСу на Ізраїль та вбивств його мешканців.

● Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав США та світ до єдності, щоб засудити напад руху ХАМАС на Ізраїль та надати додаткову допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

● Ситибанк закрывает свои отделения на московском Арбате и Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В начале сентября кредитная организация объявила о закрытии своей банкоматной сети до конца 2023 года.

● Фридмана хотят проверить сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС рф. Причина — €150 млн, которые он и Пётр Авен якобы перевели на «помощь украинцам», чтобы снять с себя санкции. Mash пишет, что заявление на вернувшегося в россию миллиардера уже написано и отправлено в Генпрокуратуру.

● Как минимум 60 школ в россии официально переименовали в честь участников вторжения в Украину. Мнение родителей, педагогов и учеников при переименовании не учитывается.

● россия начала закупки технологий для блокировки YouTube, WhatsApp, Telegram, VPN и других сервисов — The Insider со ссылкой на документы. Блокировки планируются по протоколу через систему глубокой фильтрации трафика (DPI). Обойти её практически невозможно. Если раньше сервисы блокировали по конкретным IP-адресам, то ограничения по DPI отрезают весь трафик.

● рф прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это перспектива 2024 года, — Минэкономразвития рф

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от т/к Роисся24

Новости портала «Весь Харьков»