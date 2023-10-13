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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Новини однією строкою

● «Никто не может учить нас морали». Израиль отказался снимать блокаду Газы – до освобождения всех заложников. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока израильтяне не вернутся домой», – заявил министр энергетики Исраэль Кац.

Новини однією строкою

● Нефть падает третий день, растеряв весь рост после атаки ХАМАС на Израиль - Bloomberg.

● Кто-то бомбит аэропорты в Сирии. Аэропорты Дамаска и Алеппо не функционируют - разрушены взлетно-посадочные полосы. Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо (оба - Сирия), чтобы сорвать визит в Сирию высокопоставленной делегации Ирана. Визит сорван. Самолёт с делегацией возвращается в Тегеран.

● "Тот, кто поддерживает такие организации как ХАМАС, совершает уголовное преступление", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

● Румыния обнаружила значительные запасы газа на своем шельфе в Черном море "Мы надеемся, что эти запасы будут использованы в ближайшем будущем и Румыния сможет стать подходящим поставщиком газа для Венгрии, поскольку вся Европа хочет отказаться от ресурсов рф", - Президент Румынии.

● Дания и Чехия отправят Украине военную технику с чешских заводов и складов. В поставку войдут как современное чешское вооружение, так и отремонтированная техника.

● Испания передаст 6 установок HAWK и снаряды 155 и 105 калибра.

● Ізраїльська компанія El Al повідомила, що вперше з 1982 року, з часів війни Судного дня, здійснить перельоти в шабат, щоб... доставити в Ізраїль тих, хто отримав мобілізаційні повідомлення від ЦАХАЛ або хоче мобілізуватися добровільно, але мають проблему з квитками. Багато ізраїльтян намагаються повернутися додому, щоб мобілізуватися і не можуть через брак квитків. El Al вирішила допомогти їм і запустить рейси. Всі квитки для мобілізованих будуть безкоштовні. Це допомога їм від авіакомпанії.

● Міністерство оборони Японії прискорює процес закупівлі крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

● Китай сэкономил в этом году почти $30 млрд за счет рекордных закупок нефти с огромными скидками у россии, сообщает Министерство коммерции КНР.

● Спикер госдумы Володин поручил подготовить законопроект об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

● госдума одобрила закон об отмене информирования Совета Европы о военном положении в россии.

● Олаф Шольц призвал к солидарности с еврейским населением Германии и заявил о недопустимости демонстраций в поддержку ХАМАС, пообещав жестко пресекать любые правонарушения.

● Трамп назвал ливанскую группировку "Хезболла" "очень умной", а министра обороны Йоава Галанта "придурком".

● Германия разрешила Израилю применять ударные дроны Heron против боевиков ХАМАС.

● Управление по защите данных Нидерландов расследует деятельность российского приложения для заказа такси от «Яндекса», которое работает в стране под названием Yango, из-за опасений, что данные его пользователей в Европе получает ФСБ, пишет Bloomberg. Расследование проводится на предмет нарушения правил Евросоюза о защите персональных данных.

● Байден обсуждает заморозку 6 миллиардов долларов для Ирана после нападения ХАМАС на Израиль. Фонд, освобожденный в результате обмена пленными, может быть «повторно заморожен», говорят чиновники.

● «Как сальвадорец палестинского происхождения, я уверен, что лучшее, что может случиться с палестинским народом, — это полное исчезновение Хамаса. Эти дикие звери не представляют палестинцев». Наиб Букеле, президент Сальвадора.

● Норвезький виробник антидронових систем допоможе захистити Україну від атак іранськими безпілотниками.

● россия подала заявление в организацию при ООН о нарушении правил авиасообщения 37 странами. Ответчиками выступают США, Канада, Великобритания и все члены Евросоюза. МИД рф обвинил страны в применении «неправомерных односторонних санкций дискриминационного характера».

● Правительство рф в бюджете на 2024–2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на строительство атомных ледоколов. Финансирование головного сверхмощного ледокола «Лидер» может снизиться на 5 млрд руб. за три года, а двух новых серийных ЛК-60 — на 4 млрд руб. Фактически это отказ от стратегии развития Северного морского пути.

● Раз Газпром национальное достояние, то и спасать его будут ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ. В течение 24-25 г оптовые цены на газ внутри страны поднимутся на 20,3%. На сколько поднимется цена для населения, не уточняется, но по всей видимости, немного побольше. Примерно на треть.

● 12 октября в силу вступила статья УК россии, которая предусматривает наказание за сбор растений и грибов. Наказание за сбор, приобретение и продажу грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы. В случае приобретения наказание - в виде лишения свободы до пяти лет.

● Норвезька компанія оборонних технологій Kongsberg, що також виробляє системи NASAMS, надсилає свою інтегровану систему протидії безпілотникам в Україну для захисту від іранських дронів, пише Defense News.

● The Guardian: Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что он НЕ исключает непосредственного участия американских военных в освобождении заложников в Газе.

● Глава Минздрава Израиля заявил, что отказывается лечить в госбольницах раненых боевиков ХАМАС. Их увезли в тюремные больницы.

● "Еврейский народ не знал таких событий с 1947 года, мы сотрем ХАМАС с лица Земли" , - сообщил глава Минобороны Израиля Йоав Галант в совместном обращении к нации.

● Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню. Запит Білого дому на фінансування спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон.

● Молдова назвала росію “загрозою національної безпеки”, яка хоче ліквідувати державність країни. За документами Молдови повідомляється, що росія вторглася в Україну з наміром “створити військовий сухопутний коридор до Республіки Молдова.

● россиян ожидает рекордное за 11 лет подорожание газа в следующем году, пишет Ateo. Оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%, следует из прогноза социально-экономического развития страны.

● путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки рядом компаний сроком на 6 месяцев. Указ затронет 43 группы компаний-экспортеров из ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. В ряд компаний-экспортеров введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга, которые будут надзирать над соблюдением правил валютного регулирования, сообщил Кабмин.

● В россии резко вырос спрос на книги о коммунизме и социализме. Количество проданных цифровых книг выросло на 39% — «Литрес». Больше всего продались «Ленин. Человек, который изменил все» «Красный континент» и «Империализм как высшая стадия капитализма».

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от т/к Роисся24

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