Новини однією строкою

● МВД Финляндии в ближайшее время подготовит предложение правительству о закрытии пунктов пересечения границы с россией.

● ВСУ станет первым пользователем аэромобильных платформ Caracal от Rheinmetall Компания поставит в Украину 5 таких машин в конце 2023 года. Финансирует правительство Германии.

● Цена российской нефти Urals, от которой зависят 30% его доходов, падает с середины октября и ушла ниже уровня, на который рассчитывало правительство. Партии с отгрузкой из Приморска продаются по $66 за баррель, что на $5 ниже, чем заложено в проект закона о бюджете.

● Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку 25 танков Leopard 1A5, 5 Bergepanzer 2 и двух танков Leopard 1 для автошколы. За контракт платит правительство Германии.

● The Economist: Новый мировой беспорядок подвергает институциональный потенциал Америки и ее союзников стрессу, одновременно увеличивая их военный потенциал.

● Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року. Це пов’язано зі станом виробничих потужностей оборонних підприємств та бюрократією.

● Германия передала Украине новый пакет вооружения, в этот раз Вооружённые Силы Украины получили:

- 10 танков Leopard 1A5

- 14 везедехово Bandvagn 206

- 5 гусеничных машин Warthog Ambulance

- 1 машину разминирования Winsent 1

- 10 БПЛА VECTOR

- 14 наземных обзорных радаров GO12

- 3 машины охраны границы

- 4 тягачи HX81 и 4 полуприцепа

- 16 грузовиков Zetros

- 13 грузовиков MAN TGS

- 1.4 миллиона патронов к огнестрельному оружию

● Британія передала Україні зимовий пакет військової допомоги:

- 82 тисячі касок;

- 25 тисяч комплектів зимового одягу;

- десять тисяч комплектів бронежилетів;

- 70 тисяч сухпайків.

● ЕК представит очередной, 12-й, пакет санкций против россии в среду, 15 ноября - Боррель. В новый пакет войдут персональные санкции, запрет на импорт в ЕС алмазов и другие экспортные ограничения, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.

● Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту, — EUReporter.

● Заболеваемость корью в россии подскочила на 29000% на фоне дефицита вакцин.

● путин утвердил поправки к закону о выборах президента. Они запрещают фото и видеосъемку на участках и ограничивают допуск СМИ в избиркомы.

● Немцы закрыли все свои АЭС, свихнувшись на фукусимском синдроме, умело подогреваемом в прессе проплаченными псевдоэкологами. Те же самые немцы в упор не видят, как вблизи закрытой АЭС Emsland в Лингене продолжает работать завод топливных сборок, производящий твэлы для Росатома. - @Segozavr

● Reuters: Министерство финансов США направило 30 управляющим компаниям уведомления с просьбой предоставить информацию о более чем 100 судах, подозреваемых в транспортировке российской нефти по ценам, превышающим западные пределы.

● Франция хочет до конца года обучить 7000 украинских военных, - AP.

● Азербайджан закупает у Израиля системы ПВО Barak MX на сумму 1,2 млрд долларов. Ранее систему Barak MX приобрела другая мусульманская страна Марокко.

● ХАМАС потерял контроль над Газой - глава Минобороны Израиля.

● Боррель об итогах заседания Совета ЕС: Украина - главный приоритет и усталости не будет.

● Новая неприятность для «русских» денег в Европе, даже если их владелец имеет второе гражданство. Крупнейший европейский депозитарий, Euroclear, в котором заблокирована большая часть российских активов, выдвинул банкам Израиля «практически ультиматум» в отношении граждан страны, имеющих российский паспорт. Euroclear предложил банкам отделить ценные бумаги, хранящиеся на счетах выходцев из россии. Худший сценарий предполагает, что если у гражданина Израиля, даже являющегося налоговым резидентом страны, есть и российский паспорт, «его активы, хранящиеся в Euroclear, сегрегируются и переводятся на отдельный счет, с которого бумаги нельзя продать».

● Сделка по продаже завода Emirates Gold сорвалась из-за антироссийских санкций. Лондонская компания Rockfire Resources отказалась от покупки дубайского аффинажного завода Emirates Gold. Компания заявила, что расторгла сделку после того, как обратилась за юридической консультацией в связи с введением Великобританией санкций в отношении трейдера Paloma Precious DMCC, которому принадлежит завод и которого власти подозревают в проведении операций с российским золотом. «Выяснилось, что Rockfire не может завершить сделку, не нарушив санкции», - заявила компания.

● В Совфеде призвали ограничить высшее образование для рабсиянок.

● «Цены растут фронтально». Инфляция в россии установила новый рекорд» РИА.

● российская делегация выступила в ООН с докладом на тему защиты прав человека и заявила, что в стране нет цензуры, а иноагенты и представители ЛГБТ не подвергаются дискриминации (ХАХАХА!)

● Фракция «Левых» в Бундестаге Германии приняла решение о самороспуске в декабре после выхода из неё части депутатов

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

Новости портала «Весь Харьков»