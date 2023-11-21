Новини однією строкою

● Вашингтон та союзники продовжать забезпечувати як поточні, так і довгострокові оборонні потреби України, запевнив Ллойд Остін у Києві.

● Окружной суд США по округу Колумбия согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к рф на $50 млрд. Таким образом, судья не признал право россии на суверенный иммунитет в США.

● Сотни британских фермеров пожертвовали ВСУ свои внедорожники 4х4.

● Болгария решила выгнать «Лукойл» уже к марту 2024 года.

● CNBC стверджує, що головна мета візиту Остіні до України - зустріч із Залужним та детальний аналіз додаткових потреб України, які витікають зі статті Главкома, а саме - авіація, ППО, ATACMS-300 km. Всі інші зустрічі для галочки.

● Наследный принц Бахрейна принц Салман бин Хамад стал первым и единственным арабским лидером на данный момент, который открыто и официально осудил ХАМАС и резню израильтян 7 октября, назвав ее варварской и призвав освободить всех похищенных, удерживаемых в секторе Газа.

● По словам источников, китайские регулирующие органы составляют список из 50 застройщиков, которые получат различное гос финансирование. Это последняя попытка страны положить конец кризису недвижимости.

● Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” публічно представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238.

● кремль решил переизбрать путина на трехдневном голосовании и с массовым обходом граждан.

● В Волгограде резко подорожала курица и полуфабрикаты. Эксперты советуют переходить на растительный белок - вместо мяса есть сою и горох, тем более что это уменьшает углеродный след волгоградцев.

● путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины. «Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам», — говорится в поздравлении президента. Милей ранее говорил, что не собирается развивать межгосударственные отношения с россией, Китаем и Бразилией из-за несогласия с их политикой.

● Аргентина - это действительно великая страна. В отличие от Венесуэлы они решили отказаться от социализма. Это говорит о более высоком уровне социума. Период процветания закончился с приходом социализма и перонизма. 40 лет правления левых в Аргентине закончились.

● В Лондоне прошла демонстрация в поддержку Израиля, на которой были подняты флаги Израиля, Британии и флаг времен шахского Ирана.

● В Болгарии ожидают новых российских диверсий с целью сорвать поставки оружия Украине, - СМИ.

● КНДР может повторить запуск военного спутника в течение недели, - минобороны Южной Кореи.

● Нефтеперерабатывающие заводы россии могут перейти на неоригинальные детали из-за нехватки «родных» запчастей. Их дефицит чреват авариями и затягиванием ремонтов, отмечают эксперты. Сейчас это запрещено нормами промышленной безопасности, – Известия.

● В россии заканчивается детская вакцина от полиомиелита, столбняка, дифтерии и коклюша.

● Пропал зам Председателя Центрального военного совета Китая, член Политбюро ЦК КПК, генерал-полковник Чжан Юся, который 11 дней назад был с визитом в россии и встречался с путиным. После возвращения в Китай его никто уже не видел. Император Си продолжает вычищать красных принцев.

● Сенатор Джим Риш: необходимо заставить кремль заплатить за содеянное в Украине.

● Германии не хватает 3,25 млрд евро на выплаты безработным. «Одна из причин дефицита — прием беженцев из Украины», — сообщает министр труда Германии. Более 80% украинцев в Германии не работают, заявил глава парламентской фракции ХДС в Бундестаге Александр Добриндт. В Нидерландах этот показатель превышает 70%, в Польше - еще больше.

● Голова Сейму Латвії Дайга Мієріня: Потрібно забезпечити поразку рф на полі бою.

● Китай сократил утечку талантов из страны благодаря развитию образования и бизнеса. Только 3% студентов ведущего китайского университета — Цинхуа — сейчас едут в США для получения высшего образования. И еще 4% едут в Сингапур и Великобританию. 30 лет назад таких студентов было 70%.

● Центр «Досье» обнаружил очередную яхту Владимира путина: это 71-метровая Victoria стоимостью в $50,1 млн, которая с конца октября стоит на верфи в Стамбуле. В расследовании отмечается, что это девятая яхта путина, о которой стало известно.

● ЕС купил у рф сжиженный газ более, чем на 6 млрд евро в 2023 году, пишет The Telegraph

● МВД не нашло экстремизма в словах Боброедки о взрыве ядерной бомбы над Сибирью — такой ответ получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (иноагент)

Джерело: facebook.com/annopolsky

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