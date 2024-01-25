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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Премьер Венгрии Орбан сообщил, что поговорил с генсеком НАТО Столтенбергом, правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.

● Словакия не будет блокировать выделение €50 млрд помощи Украине от ЕС, разрешит закупку Украиной оружия у словацких предприятий и не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, сообщает премьер-министр Шмыгаль.

● Канада найняла компанію Top Aces для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Ця приватна компанія володіє власними F-16.

● Министр иностранных дел Латвии: «россия не остановится в Украине… Ее можно только остановить… Всем, кто думает, что поддерживать Украину дорого, я хочу сказать простое – станет еще дороже, если россию не остановить. "

● В Италии отменили концерт пианиста Александра Романовского, игравшего перед разрушенным драмтеатром в оккупированном фашистами Мариуполе.

● Компанія Zodiac Hurricane Technologies виготовить для спецоперацій України 10 багатоцільових човнів. Кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв’язку.

● Почтовая служба США запускает первые станции зарядки электромобилей.

● Госдума приняла в первом чтении поправки о конфискации за «военные фейки»

● Русский язык переживает не лучшие времена. Он по-прежнему входит в десятку мировых, но с каждым годом теряет свои позиции. 10 назад он занимал шестое место по числу говорящих, в 2023 году спустился на десятое. Сейчас на планете по-русски говорят 255 миллионов человек.

● Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd открыла сухопутный маршрут "в обход хуситов" через ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это позволит ее судам не входить в Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив, где хуситы продолжают атаковать коммерческие суда.

Новини однією строкою

● Фицо пытается продавить на пост шефа разведки Словакии Тибора Гашпара, экс-шефа национальной полиции, члена ОПГ с мусорной репутацией в стране и ЕС, вследствие чего партнёры по НАТО уже ограничили обмен разведданными со Словакией и возможно его прекратят.

● Німеччина передасть Україні шість багатоцільових гелікоптерів «Westland Sea King» — Міноборони Німеччини.

● Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире.

После подсчета 92% голосов:

- Дональд Трамп: 54,8%

- Никки Хейли: 43,5%.

● Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в москву, cообщило посольство в рф. Ось зла идёт через москву.

● "Надеждину придется участвовать в выборах на оккупированных территориях. Он не сможет сказать публично, что россия должна вернуться к границам 1991 года. Опасная ситуация и в политическом, и в моральном смысле". Политолог Александр Морозов — о президентских выборах в россии.

● Количество застрявших танкеров с сахалинской нефтью Sokol, предназанченной для Индии, увеличилось до 17. На их борту находятся 12 млн баррелей нефти. Индийцы боятся вторичных санкций, так как большая часть танкеров, внесенных в санкционный список США, возила именно Sokol.

● В Северной Корее снесли памятник, символизирующий мирное объединение с Южной Кореей.

● В россии растут продажи телевизоров, в 2023 году их продали больше на 28%, чем в предыдущем. Объём продаж увеличился до 8,7 млн устройств, рассказали ритейлеры. Лидерами стали китайские бренды, сместив с первых позиций популярные ранее южнокорейские.

● Китай в 2023 экспортировал в россию гвоздей на $23 млн, болтов и гаек - на $442 млн.

● Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия рф во всемирной выставке ЭКСПО-2025.

● Глава РПЦ призвал сенаторов и всю россию встать на борьбу с Антихристом.

● Роскомнадзор прошлой ночью протестировал блокировку Telegram и WhatsApp на Дальнем Востоке. Проблемы в WhatsApp в россии начались в связи с митингом в Якутии.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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Новости портала «Весь Харьков»

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