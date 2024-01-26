Новини однією строкою

● путин стремится уничтожить Украину: Шольц признал, что переговоры с рф не имеют смысла.

● "Сандерс сравнил нынешнюю ситуацию с 1937 г., когда Великобритания и ее союзники обсуждали, придется ли им воевать с Гитлером … не дать путину, как Гитлеру, развязать большую войну призвал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон".

● Хотя война против НАТО маловероятна, подготовка необходима – говорит Вальдемарас Рупшис, командующий литовской армией.

● Источники Bloomberg: Венгрия больше не будет возражать против нового фонда вооружений ЕС для Украины.

● "Включили? Виключте!" (с)

● У Сполученому Королівстві розглядають можливість проведення військового вишколу цивільного населення.

● Північна Корея провела випробування нової крилатої ракети великої дальності відомої, як Pulhwasal-3-31.

● ЦБ Турции повысил процентную ставку на 250 базисных пункта - до 45%.

● В россии по приказу путина начинают радикальное расширение системы распознавания лиц. Вслед за государственными камерами к системе подключат сотни тысяч частных.

● В россии стартовали продажи «пустых» Lada Vesta — за почти 1,5 миллиона рублей. В комплектации автомобиля нет подушек безопасности, кнопок управления на руле, подогрева сидений и мультимедийной системы, а сам автомобиль будет на чёрных штампованных дисках.

● Німеччина збільшила кількість поставок 155-мм артснарядів Україні в цьому році до 230 000 од — Міноборони Німеччини

● В НАТО недооценили возможности рф производить снаряды и пополнять армию и теперь нужно начать подготовку к долговременному конфликту, — Командующий Сил обороны Эстонии. "Многие думали, что россияне не могут выйти за рамки этого — сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше, в разы больше боеприпасов", — сказал Херем.

● ЕС готовит новые санкции против россии в преддверии годовщины 24 февраля — The Financial Times. Также планируется выделить 5 миллиардов евро Украине из замороженных российских активов и согласовать передачу еще 50 миллиардов в течение четырех лет.

● Зарубежные хостинг-провайдеры отказались работать с россией.

● Министр энергетики Виктор Парликов заявил, что Кишинев больше не зависит от контракта с «Газпромом», но допустил, что российский газ может вернуться, если москва предложит более низкую цену, чем на европейском рынке.

● США обговорюють виведення військ з Сирії та Іраку.

● В Сенате США заявили, что военная помощь Украине – национальный интерес страны.

● Администрация Байдена призвала Конгресс одобрить продажу F-16 Турции, - Reuters.

● Выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива в Евросоюзе сократились в 2023 году на 8% в годовом исчислении, вернувшись к уровню 1960-х годов.

● В Госдуме заявили, что депутаты разрабатывают поправку, по которой имущество и деньги, конфискованные у осужденных за преступления против безопасности россии, в том числе, за распространение фейков, будет направляться на нужды вооруженных сил.

● Объём нераспроданного жилья в новостройках рф вырос до рекордных 72,5 млн квадратных метров. Прирост нереализованных метров по итогам 2023 года составил 7%. Доля нераспроданного жилья составляет 68,4% в общем объеме строительства.

● Мэр Красноярска на встрече с горожанами заявил, что хочет использовать труд заключённых для уборки города. Недостаток коммунальщиков в городе превысил 60%.

● Десятый с начала года самолет российской авиакомпании вышел из строя во время рейса.

● В Госдуме предложили запретить понятие «лежачий полицейский» за пренебрежение к полиции.

● россия резко сокращает госзакупки лекарств, чтобы сэкономить деньги на войну.

● росія офіційно не публікує списки військовополонених, яких повинні були обміняти, натомість вдається до вкидів через пропагандистів, заявив представник ГУР Юсов. Україна не буде коментувати списки, щоб не надавати їм легітимного статусу і не вестися на провокацію окупантів, додав він

● Глава Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев лишился поста из-за объяснения генетических болезней первородным грехом.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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