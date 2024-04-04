Новини однією строкою

● Hanwha Aerospace розпочала будівництво першої 155-мм САУ AS9 Huntsman для Австралії.

● Виробництво нових боєприпасів у Швеції затримується через черги на випробування на полігонах. Внаслідок цього створюється ситуація, коли вже готові партії боєприпасів не можуть бути одразу протестовані

● Таможня ФРГ задержала в порту Ростока прибывшее из россии грузовое судно под флагом Маршалловых островов. Оно следовало из Петербурга в США и зашло в немецкий порт из-за повреждений гребного винта. На борту была берёзовая древесина и обогащённый уран.

● США вывели из-под санкций европейскую дочку банка ВТБ, сообщает американский минфин.

● Після останніх ударів БпЛА по військовим та енергетичним об'єктам рф, рашисти підрахували, що при дальності атаки 1200 км в зону ураження українських безпілотників крім Татарстану (разом з Казанню) потрапляють уся Ленінградська область, частина Карелії (у тому числі Петрозаводськ), Башкортостану, Костромської, Вологодської, Кіровської та Оренбурзької областей

● FT: НАТО «переходит Рубикон» и создаёт «фонд на $100 миллиардов для поддержки Украины» в рамках новой «Миссии для Украины» сроком на 5 лет. Источник издания в альянсе охарактеризовал этот шаг как «переход через Рубикон»: «Теперь структуры блока НАТО (а не США) будут играть основную роль в координации летальной помощи для Украины». То есть вся помощь будет институализирована в рамках альянса, который возьмет на себя в том числе и функции координационной группы, регулярно собирающейся в Рамштайне.

● США выступают против отправки сухопутных войск в Украину, заявил госсекретарь Блинкен в интервью телеканалу LCI.

● Поддержавший войну режиссер Кустурица попросил у путина денег на кино.

● Число россиян, имеющих три и более кредита, в 2023 году увеличилось на 2,7 миллиона человек - до 12,9 миллиона человек, говорится в информационно-аналитическом материале Банка россии.

● путин в кремле встретился с режиссёром Эмиром Кустурицей. Тот поблагодарил Моль за личную историческую справедливость и рассказал, что бандеровцы выгнали из Хорватии 230 тысяч сербов. Ещё раз. Бандеровцы. Из Хорватии. 230 тысяч сербов. У меня только один вопрос: почему дискуссию столь видных историков касательно случившегося не прервали санитары?

● Уже в этом месяце французские войска — около 1500 военных — будут в Украине, — пресс-алкаше МИД рф Захарова

● В марте экспорт российского газа в Европу вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,74 млрд куб. м. - Ведомости

● МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с россией "до дальнейшего уведомления"

● ВСЕ банки Кыргызстана во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание российских карт «Мир», — сообщил межбанковский процессинговый центр.

● У россии есть шанс сделать собственный неплохой электромобиль, но нужна необходимая инфраструктура, заявил Мишустин (Но нет сырья и ресурсов (с))

● Самый старый в мире мужчина умер в возрасте 114 лет. Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора был занесён в Книгу рекордов Гиннеса

● У российской экономики есть все предпосылки, чтобы войти в четверку крупнейших в мире, - помечтал Мишустин

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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