Новини однією строкою

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● Bild со ссылкой на эксклюзивный комментарий главы НАТО Йенса Столтенберга написал, что: "В последние месяцы несколько российских сотрудников были высланы из штаб-квартиры НАТО по обвинению в шпионаже".

● Глава Минфина США Джаннет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн объявили о договоренности о "совместном решении проблемы избыточных мощностей в экономике Китая". Йеллен на встрече в Гуанчжоу с Хэ Лифэном, заявила, что, если выяснится, что китайский бизнес поддерживает россию в ее войне против Украины, КНР грозят «серьезные последствия»

● Южная Корея планирует предоставить Украине средне- и долгосрочный пакет помощи в размере $2,3 млрд США, начиная с этого года.

● Литва нещодавно відправила в Україну командно-штабні машини М577. Модернізовані M577 можуть використовуватись для управління гаубицями PzH 2000.

● Иран, США и Израиль привели свои вооруженные силы на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана, сообщает New York Times.

● Япония запретила экспорт в россию 164 категорий товаров. Под запрет подпали в том числе моторное масло, стальные трубопроводы, яхты и другие прогулочные или спортивные суда. Нововведения вступят в силу 17 апреля. С 10 мая Япония запретит импорт непромышленных российских алмазов.

● Норвегия увеличит расходы на оборону на $56 млрд, чтобы противостоять россии.

● Индия, вопреки санкциям, закупила российские военные корабли.

● Турция запретила безвизовый въезд гражданам Таджикистана после теракта в «Крокусе».

● Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в российскую Федерацию и Беларусь. Цель инициативы состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли использовать небо Европейского союза для своего комфорта.

● ВМС Франции официально приняли на службу атомную ударную подлодку Duguay-Trouin ("Дюге-Труэн", названа в честь французского адмирала, времен Людовика XIV), длиной 99,5 метров и подводным водоизмещением в 5,300 тонн. Это уже вторая новейшая подлодка класса Suffren принятая на боевое дежурство с 2022 года. Подлодка оснащена крылатыми ракетами MdCN для нанесения ударов по суше (до 1000 км) и имеет оборудование для поддержки операций спецназа. Благодаря высокой автоматизации ее экипаж ограничен 65 моряками. Задачами АПЛ класса Suffren являются защита надводных кораблей, таких как авианосец "Шарль де Голль", перехват надводных суден противника, сбор развединформации с помощью многочисленных датчиков и оптико-электронной мачты. Класс Suffren описывается производителем, как совершенно бесшумный. Всего планируется построить шесть подводных лодок класса Suffren, со сроками ввода последней в эксплуатацию - до 2030 года. Данные АПЛ со временем должны заменить подводных лодок класса Rubis, вдвое меньших по водоизмещению.

● Грету Тунберг задержали в Гааге. Шведская активистка вместе с единомышленниками из группы Extinction Rebellion перекрыла крупную автотрассу A12 в знак протеста против выделения Евросоюзом субсидий за закупку ископаемого топлива. Тунберг и еще несколько протестующих были задержаны полицией.

● В «Терминаторе 3» 2003 года Скайнет захватил планету, имея мощность в 60 терафлопс. Это ровно две GTX 3080. Всё. П#$@ец.

● Акции Levi's взлетели на 20% из-за новой песне Бейонсе под названием «Levii's Jeans», пишет CBS. Дуэт с участием Post Malone включает в себя несколько отсылок к джинсам Levi's.

● В Чечне запретили быструю музыку. Темп всех произведений должен быть не выше 116 ударов в минуту, заявил министр культуры Чечни Муса Дадаев. По поручению Кадырова чеченская музыка должна соответствовать «чеченскому менталитету».

● Китай официально обосновывает свои претензии на индийский штат Арунал-Прадеш тем, что тот 110 лет назад был частью Тибета, который Китай оккупировал в 1950 г. Китай только что переименовал названия десятков городов в Арунал-Прадеш на китайский лад.

● МИД Таджикистана назвал безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действий против россии

● Пломбииир!

- В Питере полиция составила протокол о пропаганде наркотиков на рок-музыканта Алексея Вишню из‑за песни, которой 35 лет.

- Работница продуктового получила 9 штрафов за «пропаганду ЛГБТ» из-за мемов и скриншотов 10-летней давности.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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