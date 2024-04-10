Новини однією строкою

● Глава МИД ФРГ заявила, что запасы по Patriot исчерпаны, Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Киева у третьих стран.

● Уволены командующие ОК «Юг» и «Запад». Командующего оперативным командованием «Юг» Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием «Запад» Сергея Литвинова уволили с должностей.

● Повномасштабний конфлікт у Європі більше не є фантазією, тому європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до потенційно ширшої війни на континенті, заявив головний дипломат ЄС Боррель

● Євросоюз надіслав екстрену допомогу Україні у вигляді 167 генераторів після російських атак на енергетичну інфраструктуру

● Уряд Німеччини доручив збройовій компанії Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Поставка цієї партії запланована на 2024 рік. До цього часу компанія Rheinmetall вже передала ЗСУ тризначну кількість БМП Marder в рамках прямих поставок та кругових програм обміну

● США передали Україні перехоплену партію стрілецької зброї та патронів, яка призначалась підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам у Ємені. До складу партії увійшли понад 5000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм

● «ИГИЛ» грозится провести теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

● Транзит российской нефти в Китай через Казахстан в I квартале 2024 года составил 2,5 млн тонн

● В 2024 году в рф якобы предотвращено уже 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности, сообщил НАК.

● РНБО ухвалила примусове вилучення акцій приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива". Відповідний документ підписав президент України. Акції належали акціонерному товариству "ТВЕЛ" (російська Федерація), бенефіціаром якого опосередковано є державна корпорація рф з атомної енергії "Росатом".

● Після розголосу з бронюванням співробітників цирку та телемарафону Шмигаль доручив переписати список "критично важливих" підприємств. Нагадаю, раніше глава Мінкульту заявив, що співробітники телемарафону та циркачі є важливими для держави, тому їхнє бронювання збережеться.

● Національний музей історії України за день зібрав гроші на демонтаж "церкви-мафу" УПЦ МП, який знаходиться на їхній території. "Швидкість, з якою вдалося зібрати необхідну суму, свідчить про те що українське суспільство підтримує знесення самочинного церковного МАФу в історичному серці Києва – Старокиївській горі", – йдеться у повідомлені музею.

● Апелляционный суд отклонил попытку Трампа перенести суд по "скрытым деньгам".

● Європейські виробники боєприпасів розповіли про серйозну залежність від китайської сировини, що використовується у виробництві порохів.

● Сербія наблизилася до придбання винищувачів Rafale.

● Дэвид Кэмерон встречается с Трампом, требуя от США помощи Украине, - The Times.

● Глава дипломатии ЕС заявил о реальной угрозе полноценной войны в Европе.

● Мизулина предложила отключить интернет на территории Украины. С такой просьбой глава Лиги безопасного интернета обратилась к Минобороны.

● россия попросила Казахстан поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита из-за атак украинских беспилотников, узнал Reuters. Страна бензоколонка просит бензин у других стран, в принципе логично.

● Клоуни зі слідчого комітету рф звинуватила українську нафтогазову компанію Burisma Holdings у фінансуванні теракту в «Крокусі». Раніше членом ради директорів у цій компанії був син Джо Байдена – Хантер. Цирк для російського стада те що треба

● У Румунії заради України побудували найбільший у Європі зерновий термінал на залізниці.

● Глава французского МИД Стефан Сежурне обвинил Минобороны рф во лжи и подчеркнул, что его больше не интересуют "дискуссии с российскими официальными лицами". Такая реакция последовала после недавнего общения руководителей оборонных ведомств Франции и россии. Сегодня не в наших интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку те пресс-релизы, которые ими публикуются, являются ложью», — заявил французский министр.

● В Нижнем Тагиле спецназ задержал игравшего за террористов геймера.

● В Беларуси запретили чай в пакетиках из россии.

● В московском офисе сисадмин поспорил с другим сотрудником мебельной фирмы о [Роскомнадзор], разозлился и залил горло и анус оппонента монтажной пеной. 31-летняя жертва выжить не смогла. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

● Кокаин вместо колумбийских бананов по ошибке прислали на овощебазу в Калининграде. По данным Мэш, под слоем фруктов лежали 76 спрессованных брикетов с наркотиками — каждый по 1 кг. Груз следовал по маршруту Германия — Литва — Калининград. До пункта назначения бананы вёз 44-летний белорус — он отдал коробки на склад. Если преступника поймают, ему грозит пожизненное заключение

● Пломбииир! На жительницу Вологодской области написали донос из-за фото в жёлтой куртке на фоне синего неба. 3 апреля её навестил полицейский и пояснил, что на неё написал заявление некий мужчина, которому не понравилась фотография Смолиной в жёлтом пуховике на фоне синего неба, потому что картинка вызывает ассоциации с «вражескими символами». Женщине пришлось писать объяснение, в котором она указала, что цвет неба от неё не зависит, а в силу зарплаты она не может позволить менять пуховики каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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