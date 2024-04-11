Новини однією строкою

● США намерены запретить гражданам использовать любые программы "Лаборатории Касперского" из соображений нацбезопасности. Запрет, вероятнее всего, вступит в силу в мае, сообщает CNN.

● ШТА? "российская нефтегазовая инфраструктура – это гражданская инфраструктура", – помощник министра обороны США Валландер

● Саммит мира: в Швейцарии назвали дату и место проведения. Правительство Швейцарии проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине, Саммит мира, на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня. Приглашение пришлют 80-100 государствам.

● Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку.

● В НАТО призвали Украину не идти на мирные переговоры с россией.

● Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення, повідомив нардеп Железняк

● Парламент прийняв за основу законопроєкт, який дозволятиме мобілізацію засуджених осіб — "за" пороголосував 281 нардеп.

● В финском Миккели создадут штаб сухопутных войск НАТО. Это примерно в 140 км от границы с россией, - сообщает газета IltaLehti.

● Шведський ритейлер IKEA не вирішив, коли повернеться в Україну, та вивчає вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність

● Глава Пентагона осудил удары Украины по российским нефтезаводам.

● США передадут Украине оборудование на $138 млн. для модернизации систем ПВО Hawk, – Reuters.

● Новий міністр оборони Болгарії пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

● Магазины одежды Maag, Ecru и Dub, открывшиеся в 2023 году на месте Zarа, Bershka, закончили свой первый год работы в россии с убытком более 5 млрд рублей. Это следует из отчетности их головной компании АО «Новая мода», пишет РБК.

● россияне стали экономить на презервативах. Их продажи достигли пятилетнего минимума. За январь – февраль было продано 3,1 млн упаковок, выяснили в DSM Group. При этом продажи противозачаточных таблеток наоборот увеличились, отмечают эксперты.

● Україна має готуватися до мобілізації жінок найближчими роками, заявила радник з ґендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times. На її думку, готувати українських жінок до армії треба "з дитинства".

● В Брянской области обстреляно место дислокации оккупантов: один двухсотый, трое - трехсотых. «Инцидент» произошел днем 9 апреля. В результате обстрела 1 рашист ликвидирован, еще3 госпитализированы в больницу. Пострадавших среди мирных жителей нет.

● Новости дурдома: в рф топливным компаниям приказали своими силами защищаться от дронов. В документе Минэнерго рф говорится, что руководителям и собственникам, которые не справятся с этим, грозит ответственность, в том числе уголовная, «за ненадлежащую организацию работ по обеспечению безопасности охраняемых объектов». Рогатки и бумеранги вам в помощь, убогие!

● Месть природы: в оркостане Оренбург уверенно погружается под воду. Вода подходит к многоэтажной застройке. Уровень воды в реке Урал превысил отметку в 10 метров.

● Оккупанты в Мариуполе планируют демонтировать еще 300 многоэтажек до первого сентября. «Планов по размещению потерявших жилье в оккупационной администрации нет», - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

● Пломбииир! В Башкортостане впервые в рф восьмиклассника посадили в СИЗО. По данным следствия, он распространял наркотики. На момент задержания парню было 14 лет, а на момент вынесения приговора исполнилось 15. Однако парня вообще не должны были посадить, так как ответственность по этой статье наступает с 16 лет. Ни следователей, ни прокуроров, ни судей (включая Верховный суд Башкирии) — никого из них не смутил возраст парня, говорит адвокат. По закону следователи должны были закрыть дело ещё в самом начале, но вместо этого парень два года провёл в СИЗО и колонии. Приговор был отменён лишь в марте 2024 года и сейчас парень уже на свободе.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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