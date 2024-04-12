Новини однією строкою

● рф використала найновіші Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, це гірше за «Кинжал», – Defence Express. Х-69 – дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог може використовувати з Су-34 та Су-35

● Дональд Трамп больше не входит в список 500 крупнейших миллиардеров после того, как цена акций его платформы Truth Social упала на 30%.

● Трамп не збирається їхати в Україну, тому що він не обіймає жодної офіційної посади. І взагалі не отримував від Зеленського ніякого запрошення.

● россия в 2023 г. увеличила экспорт ценных пород дерева на 2,5% по сравнению с предшествующим годом - Ведомости

● Захарова: россия не собиралась и не будет участвовать в организуемой Швейцарией «сходке по формуле Зеленского»

● Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку.

● Китай скоро откажется от энергоносителей из россии - такой вывод можно сделать из исследования группы ученых Института мировой экономики в Киле под названием "Грязная игра? О размере и масштабах индустриальных субсидий в Китае".

● Конгрессмен коротко и ясно пояснил представительнице Минобороны США почему Украина имеет право наносить удары по НПЗ рф

● Объем госсубсидий китайской промышленности в 3-9 раз выше, чем в странах ОЭСР, таких как США или Германия. По консервативной оценке промышленные субсидии в Китае в 2019 г составили €221 млрд (1,73% ВВП). Для сравнения в Германии было €14,3 млрд (0,41% ВВП), а в США €75 млрд (0,39% ВВП). (0,39% ВВП). В 2022 г более 99% зарегистрированных на бирже китайских компаний получали прямые госсубсидии. Одним из основных бенефициаров называется производитель электромобилей BYD, для которого прямые субсидии составили €220 млн в 2020 г, а в 2022 г и выросли до €2,1 млрд.

● рф допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД рф Рябков.

● Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с третьей попытки запустили с космодрома Восточный. Следующий полёт Ангары ожидается через 2 года. За это время мировая космическая отрасль совершит около 500 пусков.

● Москвичка написала донос на сына за изучение украинского языка.

● Lockheed Martin представив нову багатоцільову гіперзвукову ракету для винищувачів. Нова ракета має у корінь змінити можливості винищувальної та бомбардувальної авіації США та країн НАТО.

● Украина до конца июня получит значительную часть артиллерийских снарядов в рамках «чешской инициативы», — České noviny. «Относительно большая часть боеприпасов, полученных по чешской инициативе, должна быть доставлена в Украину к концу июня, остальные - к концу года. В ближайшие недели переговоры будут продвигаться таким образом, чтобы такие ожидания оправдались», — заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова после встречи с президентом Петром Павлом в Пражском Граде.

● Замглавы Минфина США Адеймо на слушаниях в комитете Сената по банковскому делу заявил, что ХАМАС и Аль-Каида обходят санкции с помощью криптовалют.

● Сербия отказывается от российских истребителей, которые закупала с советских времен, и переходит на французские. Как сообщил президент страны Александр Вучич, в общей сложности Белград закупит у Франции 12 многофункциональных истребителей Rafale.

● Депутати викликали Курбакова і Найєма пояснити, як вони захистили обʼєкти інфраструктури, але посадовці у відрядженні. Засідання закрилось до наступного тижня. Напрацювалися... Вся критична інфраструктура вкопана в землі , казали вони…

● Усилия Кэмерона разблокировать финансирование Украины провалились - The Guardian.

● Акции китайской цементной компании Tianrui рухнули на 99% за считанные минуты, потеряв в цене 1,8 млрд долл.

● россия пригрозила санкциями «дружественным странам» за отказ принимать карты «Мир»

● Курс японской валюты впервые с 1990 года опустился до отметки 152 иены за доллар.

● Власти Великобритании рассматривают возможность запрета продажи смартфонов лицам, не достигшим 16 лет, пишет газета The Guardian.

● Ультраправый философ Дугин возглавил «Высшую политическую школу имени Ивана Ильина» при РГГУ.

● Умер О. Джей Симпсон — известный американский актер и спортсмен, осужденный за убийство жены и случайного свидетеля преступления. Дело Симпсона — одно из самых громких в истории США. Суд оправдал мужчину, однако затем гражданское судебное разбирателтство признало его виновным и Симпсон был обязан выплатить штраф в размере 33 млн долларов. Симпсону было 76 лет.

● Курганский чиновник из-за угрозы подтопления посоветовал людям самим запастись водой на месяц вперёд – по 16,5 ванн на человека по санитарным нормам. Если хлеба тоже не будет – могут, в целом, поесть пирожных. Если денег на пирожные нет – нищим придётся самим побольше зарабатывать.

● Пломбииир! В россии поднимутся цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия. Минфин предложил с 1 июня повысить цены на эти виды алкогольных напитков в связи с инфляцией. Минимальная розничная цена коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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