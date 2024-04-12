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Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● рф використала найновіші Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, це гірше за «Кинжал», – Defence Express. Х-69 – дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог може використовувати з Су-34 та Су-35

● Дональд Трамп больше не входит в список 500 крупнейших миллиардеров после того, как цена акций его платформы Truth Social упала на 30%.

● Трамп не збирається їхати в Україну, тому що він не обіймає жодної офіційної посади. І взагалі не отримував від Зеленського ніякого запрошення.

● россия в 2023 г. увеличила экспорт ценных пород дерева на 2,5% по сравнению с предшествующим годом - Ведомости

● Захарова: россия не собиралась и не будет участвовать в организуемой Швейцарией «сходке по формуле Зеленского»

● Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку.

● Китай скоро откажется от энергоносителей из россии - такой вывод можно сделать из исследования группы ученых Института мировой экономики в Киле под названием "Грязная игра? О размере и масштабах индустриальных субсидий в Китае".

● Конгрессмен коротко и ясно пояснил представительнице Минобороны США почему Украина имеет право наносить удары по НПЗ рф

Новини однією строкою

● Объем госсубсидий китайской промышленности в 3-9 раз выше, чем в странах ОЭСР, таких как США или Германия. По консервативной оценке промышленные субсидии в Китае в 2019 г составили €221 млрд (1,73% ВВП). Для сравнения в Германии было €14,3 млрд (0,41% ВВП), а в США €75 млрд (0,39% ВВП). (0,39% ВВП). В 2022 г более 99% зарегистрированных на бирже китайских компаний получали прямые госсубсидии. Одним из основных бенефициаров называется производитель электромобилей BYD, для которого прямые субсидии составили €220 млн в 2020 г, а в 2022 г и выросли до €2,1 млрд.

● рф допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД рф Рябков.

● Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с третьей попытки запустили с космодрома Восточный. Следующий полёт Ангары ожидается через 2 года. За это время мировая космическая отрасль совершит около 500 пусков.

● Москвичка написала донос на сына за изучение украинского языка.

● Lockheed Martin представив нову багатоцільову гіперзвукову ракету для винищувачів. Нова ракета має у корінь змінити можливості винищувальної та бомбардувальної авіації США та країн НАТО.

● Украина до конца июня получит значительную часть артиллерийских снарядов в рамках «чешской инициативы», — České noviny. «Относительно большая часть боеприпасов, полученных по чешской инициативе, должна быть доставлена в Украину к концу июня, остальные - к концу года. В ближайшие недели переговоры будут продвигаться таким образом, чтобы такие ожидания оправдались», — заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова после встречи с президентом Петром Павлом в Пражском Граде.

Новини однією строкою

● Замглавы Минфина США Адеймо на слушаниях в комитете Сената по банковскому делу заявил, что ХАМАС и Аль-Каида обходят санкции с помощью криптовалют.

● Сербия отказывается от российских истребителей, которые закупала с советских времен, и переходит на французские. Как сообщил президент страны Александр Вучич, в общей сложности Белград закупит у Франции 12 многофункциональных истребителей Rafale.

● Депутати викликали Курбакова і Найєма пояснити, як вони захистили обʼєкти інфраструктури, але посадовці у відрядженні. Засідання закрилось до наступного тижня. Напрацювалися... Вся критична інфраструктура вкопана в землі , казали вони…

● Усилия Кэмерона разблокировать финансирование Украины провалились - The Guardian.

● Акции китайской цементной компании Tianrui рухнули на 99% за считанные минуты, потеряв в цене 1,8 млрд долл.

● россия пригрозила санкциями «дружественным странам» за отказ принимать карты «Мир»

● Курс японской валюты впервые с 1990 года опустился до отметки 152 иены за доллар.

● Власти Великобритании рассматривают возможность запрета продажи смартфонов лицам, не достигшим 16 лет, пишет газета The Guardian.

● Ультраправый философ Дугин возглавил «Высшую политическую школу имени Ивана Ильина» при РГГУ.

● Умер О. Джей Симпсон — известный американский актер и спортсмен, осужденный за убийство жены и случайного свидетеля преступления. Дело Симпсона — одно из самых громких в истории США. Суд оправдал мужчину, однако затем гражданское судебное разбирателтство признало его виновным и Симпсон был обязан выплатить штраф в размере 33 млн долларов. Симпсону было 76 лет.

● Курганский чиновник из-за угрозы подтопления посоветовал людям самим запастись водой на месяц вперёд – по 16,5 ванн на человека по санитарным нормам. Если хлеба тоже не будет – могут, в целом, поесть пирожных. Если денег на пирожные нет – нищим придётся самим побольше зарабатывать.

● Пломбииир! В россии поднимутся цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия. Минфин предложил с 1 июня повысить цены на эти виды алкогольных напитков в связи с инфляцией. Минимальная розничная цена коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

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