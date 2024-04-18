Новини однією строкою

● Чтобы помочь Украине, правительство Франции отдало «приоритет» производству CAESAR. Изготовление техники по программе SCORPION (Jaguar, Griffon и Serval) приостановят.

● Минфин Японии сообщил о снижении объема импорта из россии в марте на 14%, а экспорта в россию — на 35,5%, В частности, покупать СПГ в россии Япония стала больше на 35,7%, а угля — меньше на 83%, рыбы и рыбной продукции — больше на 43,7%, а овощей и зерновых — меньше на 78% и 94,3%. Также снизились объемы импорта изделий из железа и стали на 45,9%, цветных металлов — на 70,4%, медицинских изделий — на 85,7%.

● Дрони ГУР атакували загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії, — "джерела РБК у спецслужбах". За спецоперацією стояло ГУР МО. Дрони атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно на Мордовських болотах. Відстань від кордону України до місця ураження близько 680 кілометрів. Ціллю спецоперації був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер".

● Осінтери підтвержують, що в Джанкої через нічний удар знищено 3 пускові установки С-400. російські пабліки також пишуть про знищення РЛС, складів бк та ще двох пускових установок С-300. У результаті атаки могло бути ліквідовано близько 30 окупантів.

● Угроза санкций США обрушила в марте китайский экспорт в россию на 16%.

● А тим часом конгресвумен - республіканка українського походження Вікторія Спартц заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні без заборонювальних заходів щодо південного кордону США. Угу… Головна американка Америки, іммігрантка Вікторія Кульгейко з Носівки, Чернігівської області пообіцяла боротися проти надання допомоги рідній країні. Для неї важливіше питання кордону, хоча ці проблеми абсолютно не пов’язані між собою. Дякуємо, дуже дякуємо, громадяночка Кульгейко. Благо, без вас серед республіканців знайдуться відповідальні конгресмени, які не пристануть на ваш шантаж.

● В'язні можуть стати офіцерами і сержантами, а не просто рядовими, – голова «СН» Олена Шуляк. Прийнятий закон передбачає, що воювати можуть засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

● Литва виділяє близько 15 мільйонів євро на реабілітацію українських військових.

● Безпілотники атакували авіазавод ім. Горбунова в Казані (Татарстан), де виробояють стратегичні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М

● Данія виділила кошти для ОПК України. Допомога буде спрямована на створення значного морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что у стран альянса есть достаточное количество систем ПВО, которые можно было бы передать Украине. Ну, и?..

● НАТО в пятницу, 19 апреля, созовет заседание совета Украина - НАТО с участием президента Зеленского, - генсек Альянса Столтенберг

● Німеччина за прикладом Чехії започатковує коаліцію допомоги Україні — шукатиме засоби ППО

● З України виїхали близько 650 тисяч чоловіків призовного віку, більшість з них — нелегально — Politico.

● Израиль решил ответить на атаку Ирана ударами по ядерным объектам и площадкам для запуска ракет.

● Женщина из Бразилии пришла с трупом своего дяди в банк, чтобы оформить на него кредит. Работяги банка не сразу поняли, что мужик мёртв уже какое-то время, но в итоге предприимчивую шизуху задержали

● 300 керованих авіабомб — саме стільки русня випустила по Харківщині у 2024 році. Про це повідомила пресслужба поліції регіону

● ПАСЕ поддержала вступление частично признанного Косово в Совет Европы. За проголосовал 131 депутат, против - 29, еще 11 воздержались. Зал встретил решение аплодисментами.

● россия начала выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь президента Песков.

● россияне ради экономии стали переходить на растворимый кофе вместо зернового. За последний год объемы покупок растворимого кофе выросли более чем на 10%. Продажи остальных видов горячих напитков продолжают сокращаться.

● россияне массово пересаживаются на старые автомобили.

● Таможня отчиталась о дальнейшем падении экспортных доходов российской экономики. После провала на 30% в 2023 году поступления от экспорта просели еще на 8% в январе-феврале.

● Крупнейший банк Китая отказался принимать юани из россии

● Пломбииир! В Туапсе учительница избила ногами школьника из-за отказа выключить телефон на уроке. Потому что бунтари им не нужны. Им нужно беспрекословное послушание. Только так получаются удобные дети, из которых потом вырастают удобные взрослые - ими очень легко управлять. Надо - пойдут на войну. Надо - проголосуют за путина.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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