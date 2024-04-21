Новини однією строкою

● В США произвели первые 90 кг обогащенного урана для атомных реакторов, сообщил президент Джо Байден. По его мнению, Вашингтон «слишком долго» полагался на импорт урана из таких стран, как россия, которой в США «не могут доверять».

● российских хакеров обвинили в атаке на систему водоснабжения в Техасе.

● ВВС США тайно разрабатывают ракеты, которые могут уничтожить ядерные объекты Ирана, выведя из строя их электронику, не причиняя вреда гражданскому населению, - Daily Mail. Разрабатывается ли данный тип ракет исключительно для применения против Ирана, издание не сообщает.

● США ввели санкции в отношении Минского завода колесных тягачей и трех китайских предприятий за передачу ракетных технологий Пакистану, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

● Турция сняла тысячу россиян с рейсов в Латинскую Америку.

● Перевозчик поступает так с россиянами, опасаясь претензий со стороны властей США - они считают Мексику главным каналом, которым пользуются беженцы из нищей россии.

● Главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие обходу антироссийских санкций, сообщило Министерство юстиции США. Уточняется, что осужденный участвовал в обходе санкций в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, который включен в антироссийский санкционный список Минфина США.

● Литва розглядає можливість внеску в німецьку Коаліцію протиповітряної оборони шляхом надання Україні радарів повітряного спостереження.

● Первый раз в американской истории бывший вице-президент официально отказался поддержать кандидатуру своего бывшего президента.

● Росстат отчитался о вымирании россии девятый год подряд.

● Лавров обвинил США и ЕС в попытках «оторвать» Армению от россии.

● Первый россиянин умер из-за технических неполадок во время рейса после введения авиасанкций.

● російські прикордонники покинуть Тавушську область, коли там буде проведено делімітацію і демаркацію кордонів Вірменії та Азербайджану, — прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

● Після зустрічі міністрів закордонних справ «групи семи» на Капрі Ентоні Блінкен назвав Китай головним постачальніком для російського ВПК й попередив про наслідки.

● Нидерланды срочно выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы по быстрой доставке дополнительных средств ПВО и артиллерийских боеприпасов в Украину.

● Пентагон готов в течение нескольких дней после подписания помощи отгрузить Украине снаряды и системы ПВО.

● Генсек НАТО объявил о передаче Украине новых систем ПВО и одобрил удары по россии.

● НАТО считает законными удары Украины по военным целям в глубине территории россии, — генсек НАТО Столтенберг.

● Вслед за Райффайзенбанком — сохраняющим присутствие в рф, — предупреждение от ЕЦБ получил UniCredit — второй по величине банк Италии. Его российской «дочке» — ЮниКредит Банку, который входит в топ-20 по размеру активов предписано резко сократить объем операций, сообщает Reuters.

● Литва сделает бессрочным запрет на вещание российской ТВ-пропаганды.

● Чехия проинформировала страны НАТО, что закупила полмиллиона снарядов для Украины — Столтенберг.

● Жители Словакии собрали 2 млн евро на снаряды для Украины, несмотря на политику правительства, которое отказывается отправлять Киеву военную помощь.

● Киргизский Finca Bank С 5 мая 2024 г. останавливает зачисления со Сбербанка и Тинькофф банка.

● Орбан заявил, что Запад «в шаге от того, чтобы отправить солдат на Украину», а «Брюссель играет с огнем».

● российские компании начали платить налоги в долг из-за проблем с экспортной выручкой.

● В Башкирии из-за аномальной для апреля жары начали гореть леса

● Пломбииир! МВД потребовало доступ ко всем банковским переводам и телефонным звонкам россиян. Cледователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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