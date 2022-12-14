Новини однією строкою

● Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, признающую действия РФ против Украины геноцидом украинского народа.

● Российским авиакомпаниям перекрыли воздушный коридор на курорты Египта. Иордания вслед за Саудовской Аравией и Турцией отказалась пускать в свое небо российские самолеты с двойной регистрацией.

● Власти Эстонии запретили государственной железнодорожной компании Operail перевозить российские и белорусские грузы.

● Макрон: Франція залучить додаткову виняткову гуманітарну допомогу для України у сфері електро- та енергопостачання на суму 76,5 мільйона євро на додаток до 200 мільйонів, вже виділених у 2022 р.

● Пытавшиеся организовать государственный переворот в Германии контактировали с российским консульством.

● Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что необходимо срочно поставить Украине танки Леопард 2, и что нет ни одной причины не делать этого.

● Лидеры G7 пообещали усилить ПВО Украины.

● G7 будут поддерживать Украину перед лицом российской агрессии столько, сколько будет необходимо, а россия должна будет заплатить за восстановление инфраструктуры, поврежденной или разрушенной войной.

● Евросоюз введет должность посланника по санкциям, он будет убеждать страны следовать режиму ограничений в отношении России.

● Займет новый пост бывший посол ЕС в США Дэвид О'Салливан.

● Мы должны выиграть войну с Россией, и не можем вести переговоры с пистолетом у головы, заявила Роберта Метсола, председатель Европейского парламента в интервью газете Wyborzca.

● Пакет помощи Украине от ЕС на 18 миллиардов евро согласован, поскольку Венгрия отказалась от своего вето. Сделала это Венгрия в обмен на право Будапешта продолжать переговоры о доступе к миллиардам евро из бюджета Евросоюза.

● Правительство Чехии начало распространять среди чиновников стран ЕС документ, в котором выражается протест против слов президента Франции Макрона по поводу гарантий безопасности для РФ.

● Там заявляется про то, что все предыдущие действия рф по "архитектуре безопасности" были направлены исключительно на раскол Европы. Словакия, Литва, Латвия, Эстония и Польша поддержали документ.

● Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания "Власть" удалить новости о войне в Украине. Редакция отказалась

● США відправили першу партію енергетичного обладнання Україні на суму $13 млн

● Эрдоган предсказуемо проигрывает все турецкие опросы накануне выборов 2023 года.

● Литва лишила гражданства Адолфаса Каминскаса, женатого на матери внебрачных детей Шойгу

● В США прошли успешные испытания ракеты быстрого реагирования AGM-183A, которая развила скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Ракету запускали с бомбардировщика B-52H.

● В Новой Зеландии приняли закон, запрещающий продажу сигарет всем, кто родился после 1 января 2009 года. Это часть плана по полному отказу от курения к 2025 году. Подобных законов в мире еще не было.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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