Новини про те, що «без росії у Херсоні почалась гуманітарна катастрофа», – фейкові

Брехня: з вини України» у Херсоні – масовий голод, населення страждає від перебоїв із водою, електрикою, опаленням, пишуть російські ЗМІ з посиланням на «члена ради федерації росії від Херсонської області» кастюкевича.

Правда: гуманітарна ситуація в Херсоні дійсно складна, але винна в цьому не Україна, а росія, яка щодня обстрілює місто, зазначили журналісти StopFake.

Лише за 16 листопада окупанти завдали Херсону 43 удари. Внаслідок цього загинули цивільні херсонці, частина міста була знеструмлена.

Попри російські обстріли місто живе з центральним енерго- та водопостачанням, а 21 листопада розпочнеться опалювальний сезон. Адже Україна після деокупації Херсона доклала максимум зусиль для відбудови інфраструктури та відновлення роботи херсонських комунальних підприємств.

Крім цього, місто повністю забезпечене всіма необхідними продуктами харчування, товарами першої необхідності, медикаментами. У Херсоні працюють численні пункти видачі гуманітарної допомоги (від продуктів харчування до будівельних матеріалів) та ліків.

Джерело: https://t.me/spravdi/34784

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