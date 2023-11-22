Новини про те, що Залужний пропонує створити армію солдатів-роботів, – фейкові
Брехня: головнокомандувач ЗСУ Залужний запропонував президенту України Зеленському створити армію солдатів-роботів. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на нардепа Євгена Шевченка.
Правда: заява Шевченка, яку підхопили пропагандисти, не має нічого спільного з реальністю, зазначили журналісти проєкту «Без брехні».
У своїй колонці для The Economist Залужний писав про необхідність технологічного прориву в контексті повітряних потужностей, засобів радіоелектронної боротьби, мінно-вибухових технологій. Про солдатів-роботів не йшлось.
Заява Шевченка – брехня, яка підіграє російським наративам і спрямована на дискредитацію головнокомандувача ЗСУ.
Джерело: https://t.me/spravdi/34802