Новини з Близького Сходу

● Чехия заблокировала резолюцию Европейского союза с призывом к немедленному прекращению огня в Ливане, поскольку та не содержало требования отвода "Хизбаллы" за реку Литани и содержала чрезмерные ограничения права Израиля на самооборону.

● Иран закрыл свое воздушное пространство. А Израиль открыл.

● Контр-адмирал (бригадный генерал) Армии обороны Израиля глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари: "уже этой ночью весь Ближний Восток увидит наш ответ."

● Израиль начинает атаку на Иран, - ЦАХАЛ.

● Иран не ищет войны — Президент Ирана.

● Иранский ракетный обстрел не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана — армия Израиля.

● Иран угрожает арабским странам:«Если Израиль нападет на иранские нефтеперерабатывающие заводы, мы ударим по всем нефтеперерабатывающим заводам на всем Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Азербайджан, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн».

● Финансовые аналитики ожидают, что после массированной атаки Израиля вся финансовая система Ирана рухнет, а банки прекратят выдачу наличных через банкоматы.

● 95% иранского экспорта нефти идет через крошечный остров Харг в Персидском заливе.

● Часть баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю, были перехвачены группой эсминцев ВМС США класса «Арли Берк», действовавших в Восточном Средиземноморье, включая USS Arleigh Burke (DDG-51), USS Cole (DDG-67) и USS Bulkeley (DDG-84).

● ЦАХАЛ по итогам иранской атаки: Около 180 ракет было выпущено из Ирана в нескольких залпах в 19:31. Было произведено большое количество успешных перехватов, но несколько ракет достигли центра и юга Израиля. Нет повреждений боеспособности ВВС, самолётов или систем обороны. ВВС продолжат наносить мощные удары по целям на Ближнем Востоке в течение ночи. Иран толкает Ближний Восток к эскалации, и сегодняшние события будут иметь последствия. Мы сделаем всё необходимое для защиты безопасности граждан Израиля.

● Ізраїль оголосив генсека ООН Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата та заборонив йому в’їзд до країни.

«Кожен, хто не здатен однозначно засудити злочинний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на землю Ізраїлю», — заявив глава МЗС країни Ісраель Кац

Він заявив, що Гутерреш на посаді генсека ООН «досі не засудив різанину та сексуальні злочини, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня» та «надає підтримку терористам, ґвалтівникам і вбивцям ХАМАСу, “Хезболли”, хуситам, а тепер і флагману глобального тероризму — Ірану».

Кац заявив, що Гутерреш «запам’ятається як пляма в історії Організації Об’єднаних Націй».

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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