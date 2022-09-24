Новини зі США. Офіційні повідомлення прес-служби Білого Дому

* «23 вересня 2022. Заява президента Байдена щодо фіктивних референдумів Росії в Україні.

Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію як щось інше, крім як частину України. Російські референдуми є обманом – фальшивим приводом для спроби силою анексувати частини України, грубо порушуючи міжнародне право, в тому числі Статут Організації Об’єднаних Націй. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі та суворі економічні санкції. Сполучені Штати підтримують наших партнерів у всьому світі – і кожну країну, яка поважає основні принципи статуту ООН – у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ і надавати йому безпекову допомогу, щоб допомогти йому захистити себе, поки він мужньо протистоїть вторгненню Росії».

* «23 вересня 2022. Заява лідерів країн G7

Ми, лідери Групи Семи (G7), рішуче засуджуємо фіктивні референдуми, які Росія намагається використати для створення фальшивого приводу для зміни статусу суверенної території України, яка є об’єктом російської агресії. Ці дії явно порушують Статут ООН і міжнародне право і діаметрально суперечать верховенству права між державами.

Ці фіктивні референдуми, ініційовані сьогодні Росією та її довіреними особами, не мають жодної юридичної сили чи легітимності, як продемонстрували поспішні методи їхньої організації, які жодним чином не поважають демократичні норми, та відверте залякування Росією місцевого населення. Ці референдуми на територіях, примусово захоплених Росією під свій тимчасовий контроль, жодним чином не є легітимним волевиявленням українського народу, який послідовно чинив опір спробам Росії змінити кордони силою. Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які є кроком до російської анексії, і ми ніколи не визнаємо ймовірну анексію, якщо вона відбудеться.

Крім того, ми засуджуємо навмисні ескалаційні кроки Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику.

Ми закликаємо всі країни однозначно відкинути ці фіктивні референдуми як спробу Росії прикрити свої порушення міжнародного права. Ми готові накласти подальші економічні санкції на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – усередині та за межами Росії – які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус території України.

Ми непохитні у своєму зобов’язанні надавати Україні допомогу, необхідну для підтримки суверенітету та територіальної цілісності, свого захисту та вибору власного майбутнього. Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку, а також просуватимемося зусиллями з відновлення, зокрема через Міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України в Берліні 25 жовтня.

Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»