● США разместят в Японии ракетные комплексы, ранее запрещенные по ДРСМД. Развертывание Typhon на территории Японии позволяет США доставать до территории сразу трех стран — Китая, россии и Северной Кореи.

● Нидерланды не ограничивали Украину в дальности применения переданного ими оружия по территории рф, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс. По его словам, это касается в том числе F-16.

● США введут новые санкции против Ирана в связи с военно-техническим сотрудничеством с россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен

● Велика Британія оновила санкції проти Ірану та росії. Під обмеження, зокрема, потрапили Повітряно-космічні сили росії.

● Венгерская энергокомпания Mol заявила, что достигла соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской нефти по трубопроводу через Украину в Венгрию и Словакию, передает Bloomberg.

● Армения и ЕС начинают переговоры по либерализации визового режима. Еврокомиссия предоставит Армении безвиз в обмен на реформы.

● Google ввел запрет на регистрацию пользователей из россии.

● На протяжении лета, НАТО оказывали важнейшую поддержку Украине в сборе и обработке разведданных, посредством постоянных полетов над Черным морем и Европой. На этой карте показаны рейсы с 20 июня по 30 августа 2024 года (за 72 дня).

● Латвийские власти обсуждают возможность запрета на продажу недвижимости в стране гражданам россии. Как указал Delfi, обсуждение этого вопроса в правительственной коалиции инициировало Министерство земледелия республики. Возможный запрет на продажу недвижимости они обсуждали с коллегами из Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.

● Латвия изучает инцидент с падением дрона вместе с НАТО, пришла к выводу, что открытой эскалации нет, целью не была Латвия, — командующий ВС страны Калниньш.

● Литва готовит план массовой эвакуации населения.

● Венгрия начала выдавать белорусам и россиянам ВНЖ, который по упрощенной схеме дает право работать в стране. В ЕС опасаются, что это может создать дополнительные риски для Евросоюза, учитывая огромную "угрозу безопасности, исходящую от россии".

● Акции на рынке недвижимости Китая торгуются почти на историческом дне. Это самый низкий уровень за последние 20 лет. Всего за четыре года акции компаний из отрасли недвижимости упали более чем на 90%, у большинства застройщиков они фактически превратились в бумажки.

● Армия Нидерландов восстанавливает упраздненные в 2011 году танковые войска.

● Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года. Ціна на російську нафту наблизилася до 60 доларів за барель

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● В районе Селидове РОВ в сутки теряют до роты и более, без возможности прорваться в город. Селидовская мясорубка.

● Правительство рф предупредило об угрозе финансового краха угольной отрасли.

● Разработчики отечественного Aurus хотели купить бронированный Mercedes-Benz S680 Guard за 59 млн рублей. Такой же автомобиль у канцлера ФРГ Олафа Шольца. Тендер ФГУП НАМИ провисел сутки, пока его не заметили журналисты. Кажется они не доверяют своей продукции.

● В московских банках не оказалось крупных сумм валюты на обмен.

● По итогам 1–7 сентября продажи новых легковых автомобилей в рф выросли на 6,2% неделя к неделе, до 38,11 тыс. штук. Это рекордный показатель недельных продаж за последние пять месяцев. Спрос на новые автомобили растет из-за запланированного на октябрь повышения утилизационного сбора, в связи с чем дилеры и потребители торопятся приобрести автомобили по действующим ценам.

● В Подмосковье сотрудник оборонного завода получил 3 года тюрьмы за то, что написал «Слава Украине» на бирках ключей. Сотрудник ГКБ «Радуга» Сергей Красюк нанес на бирки ключей от шкафчиков работников предприятия надписи «Слава Украине», «Победа будет у Украины», «путин вор». Надписи увидел начальник охраны, эвакуировал всех сотрудников и полностью остановил работу завода.

● В Курской области дегенерат с автоматом устроил стрельбу в магазине, чтобы не платить за пиво. В помещении находились трое детей. Он сначала угрожал кассиру, а затем выстрелил в потолок и ушел с бутылкой. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

● 8 сентября был День памяти жертв блокады Ленинграда, и глава ЛДПР Слуцкий поздравил (!) с этим днём губернатора Беглова. Вчера же стало известно, что прокуратура рф пересмотрит решения о реабилитации жертв советских политических репрессий в отношении тех, кого россия сейчас считает «изменниками Родины», «пособниками нацистов» и «военными преступниками».

● российские власти готовят 96%-ную блокаду VPN-сервисов для обхода блокировок. Ради этого Роскомнадзор потратит за пять лет порядка 60 млрд бюджетных рублей на обновление системы ограничения доступа к интернет-ресурсам (ТПСУ).

● Депутат Мосгордумы Ступин объясняет, сколько можно было бы построить дорог на те деньги, что россия тратит на войну. Даже если совсем грубо, то денег на войну ушло столько, что каждый житель мог бы получить на руки несколько тысяч долларов, на которые мог бы купить и холодильник, и стиралку, и даже унитаз. Но россия продолжает скатываться в пропасть и отправлять трудоспособное население в другую страну, чтобы путем убийства обеспечить граждан стиралками.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Картинки про роіссю від Олександра Осташко

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