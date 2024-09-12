● Зеленський наголошує, що за період повномасштабного вторгнення російські окупанти скоїли 137 тисяч воєнних злочинів і вироків щодо них має бути не менше

● Литва виділяє €10 млн на фінансування далекобійних можливостей України — зокрема, на ракети-дрони «Паляниця».

● Латвія у свою чергу оголосила новий пакет допомоги для Сил Оборони, який включає бронетранспортери.

● Суд ЕС обязал российских миллиардеров раскрыть все активы в Европе. Отказ задекларировать активы трактуется, как обход санкций, а это уголовное преступление, в наказание за которое тюремный срок и конфискация имущества.

● Украина и МВФ достигли соглашения о пятом пересмотре программы EFF на $15,6 млрд, которая является ключевой частью более глобальной экономической поддержки страны.

● ЕС готов обойтись без российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявили в Еврокомиссии.

● Предложение нефти стран вне ОПЕК+ в этом году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки, до 53,1 млн б/с. Увеличение поставок обеспечат США, Бразилия, Канада, Норвегия. Рост добычи в названных странах вызывает беспокойство у членов ОПЕК+, поскольку последние теряют долю рынка.

● 63% зарегистрированных избирателей США, наблюдавших за дебатами между Дональдом Трампом и Камалой Харрис во вторник, убеждены, что кандидат от Демократической партии выступил лучше, чем лидер Республиканской партии. 37% зрители дебатов отдали свои симпатии Д. Трампу.

● Соединенные Штаты планируют в ближайшее время официально уведомить Украину о разрешении на использование американских ракет ATACMS для нанесения ударов по территории россии, - Майкл Маккол.

● «Сразу закрываем счета». Казахстан заявил о соблюдении санкций против россии.

● Супутникові знімки зафіксували корабель, який міг привезти до ватностану ракети з Ірану — Sky News. Судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море, зазначає видання.

● Парламент Латвии запретил пребывание в стране машин с белорусскими номерами. Если автомобили не будут вывезены или перерегистрирован на латвийские номера до 1 ноября, власти страны смогут конфисковать их. Аналогичная мера ранее была введена по отношению к машинам с российскими номерами.

● Великобритания приостанавливает все авиарейсы в Иран, - сообщает AFP.

● Цена на нефть Brent рухнула ниже $69 за баррель впервые со 2 декабря 2021 года. Стоимость российской нефти Urals обвалилась ниже $60 за баррель. Ценник на нефть падает на фоне ослабления мирового спроса и опасений переизбытка предложения.

● Литовца, воевавшего на стороне россии в Украине, лишат гражданства. Гражданин Литвы Кястутис Кветкус, воевавший в составе российской армии в Украине, будет лишен литовского гражданства , заявил во вторник Департамент миграции Литвы.

● Власти Финляндии одобрили законопроект, запрещающий сделки с недвижимостью резидентам россии. Документ подписан и опубликован на сайте канцлера юстиции Туомаса Пёюсти. россияне теперь «представляют угрозу национальной безопасности Финляндии».

● США и Британия ударили санкциями по российскому торговому флоту.

● Британия ввела санкции против российских ВКС.

● Норвежская разведка подозревает россию в подготовке диверсий на нефтегазовых объектах.

● Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис дважды уклонился от ответа на вопрос, желает ли он Украине победы в войне с россией. «Я думаю, что в интересах США закончить этот военный конфликт. Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, которые напрасно тратятся — людей убивают миллионами», — сказал Трамп.

● Еврокомиссия планирует санкции против Венгрии и заморозку 12,8 млрд евро для Братиславы из-за политики Роберта Фицо - Bloomberg.

● Молдова рассекретит несколько учебников секретной службы КГБ и НКВД советских времен, в которых раскрываются приемы и методы пропаганды, дезинформации и манипуляции, использовавшиеся как прошлом, так и в настоящем. Доступ к этой информации позволит общественности лучше понимать текущие опасности, более эффективно противостоять попыткам разделения общества и поддерживать усилия по укреплению демократии, независимости и территориальной целостности нашей страны.

● Европейская комиссия хочет ввести санкции против Венгрии и заморозить 12,8 млрд евро, выделенных Братиславе, сообщает Bloomberg. Причиной стала политика премьер-министра Роберта Фицо.

● Голлівудський актор Майкл Дуглас приїхав до Києва. Він підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення росії.

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● Песков: «Сама СВО является ответом на возможные удары вглубь россии». Я правильно понимаю, что гениальный геостратег нанёс превентивный удар и начал войну, чтобы по россии никто не бил, и для этого разработали целый план, согласно которому величайший многоходовочник переигрывает всех и не ждёт, когда Курская область проведёт референдум, а просто отдаёт её Украине?

● путін вимагає супровід винищувачів для візиту до Туреччини, бо боїться, що Україна зіб'є його літак, – Middle East Eye. Туреччина ж не може вимкнути НАТівські системи ППО, а вони сприймуть російські літаки, як ворожі, тому візит постійно відкладається.

● путин передал Китаю секретные технологии в обмен на помощь в войне против Украины.

● россия начала крупнейшие с холодной войны учения остатков военно-морского флота.

● Операции с USDT почти сравнялись по объёмам с картами Visa, пишет WSJ. «Теневой доллар» создал в мире параллельную экономику, до которой американским правоохранительным органам не добраться, пишет газета. Согласно исследованию, криптовалютой особенно любят пользоваться компании и физлица из россии, Ирана и Венесуэлы.

● Конструктор сайтов Wix уходит из россии и отключит все российские аккаунты и сайты уже 12 сентября.

● Внезапно! Хакеры из Северной Кореи атаковали МИД россии.

● В россию с начала года пришли 18 новых международных брендов. Больше половины (56%) этих торговых марок происходят из Китая и Южной Кореи, каждая пятая (22%) — из Германии и Италии, сообщает IBC Real Estate. Большинство новых брендов открыли магазины в москве.

● «Оттуда не уезжают». Китай сокращает поставки в россию из-за пробок на железной дороге.

● Военных для обороны Курской области начали искать на «Авито».

● Цены на авиабилеты взлетят до 100% уже в сентябре из-за повышения сбора на капремонт аэродромов. Финансировать программу планируется за счёт повышения тарифов на аэронавигацию: на внутренних рейсах — на 37%, на международных — на 100%. Приказ утверждён ФАС и вступит в силу 17 сентября, пишет Коммерсантъ.

● Суд ЕС отклонил иск Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана по санкциям Евросоюза

● Если бы россию приняли в Евросоюз, она бы утратила свой суверенитет, а ее ресурсы бы растащили — Шойгу

● Суд Евросоюза отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД) россии, который оспаривал введенные против него в 2022 году санкции.

● Роскомнадзор потратит на борьбу с VPN 59 млрд. рублей. На помощь курским беженцам правительство в августе выделило 1,8 млрд. рублей.

● Дефицит водителей и курьеров в россии превысил 300 тысяч человек.

● Самолет Airbus A321, вылетающий рейсом из московского Шереметьево в Уфу, прервал взлет сразу после разбега. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». На борту находится более 150 пассажиров. В салоне воздушного судна был дым.

● російський Су-30СМ, який вночі пускав ракети Х-31 по українських «вишках Бойка», зник з радарів над Чорним морем. Триває пошукова операція. Про це повідомляють канали, які здійснюють моніторинг ситуації.

● Удар в псину - Эрдоган: Крым должен вернуться в состав Украины, это требование международного права

● Пломбииир!!! Глава Совета по правам человека Фадеев заявил, что в РФ необходимо увеличивать армию: каждый молодой человек независимо от здоровья должен пройти через службу в ней.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Картинки про роіссю від Олександра Осташко

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