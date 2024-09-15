❗ росія та Україна провели ще один обмін полоненими – за формулою 103 на 103. Серед звільнених сьогодні 23 воїна бригади НГУ "Азов". Посередницьку допомогу надавали Об'єднані Арабські Емірати. Обмін проводився на білоруському кордоні.

● Потрібно дозволити художникам безперешкодно їздити за кордон, - міністр культури Точицький. "Завдання міністерства – створити умови, щоб кожен митець міг спокійно здійснювати свої поїздки". За словами міністра, західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок, щоби популяризувати Україну.

● "Мой ответ на заявление путина, как и на предыдущие его угрозы, включая ядерное оружие, это сказать ему лично и публично: если россия использует ядерное оружие в Украине, Владимир путин подпишет себе личный смертный приговор". Джон Болтон, экс-советник Трампа по национальной безопасности. Напомню, что осенью 2019-го Трамп уволил Болтона, так как "был категорически не согласен со многими суждениями Болтона".

● США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы "россия сегодня" и Дмитрия Киселева, сообщает американский минфин.

● "россия не способна вести более масштабную войну. путин блефует... и Байден попался на блеф."- John Bolton.

● Сікорський визнав затримки з фінансуванням "снарядної" ініціативи для України. Сікорський підтвердив, що Польща високо цінує чеську "снарядну" ініціативу й досі готова вкласти в неї раніше обіцяні кошти – по 50 мільярдів євро у 2024 і 2025 році. Він визнав, що "платежі трохи запізнюються", пояснивши це кримінальною справою, відкритою проти колишнього голови Державного агентства стратегічних резервів Кучмеровського

● Илон Маск создал личную спецслужбу из-за сталкеров и участившихся угроз, пишет The New York Times. Foundation Security охраняет Маска «как главу государства», что обходится ему и его компаниям в миллионы долларов ежегодно.

● Всекитайское собрание народных представителей (парламент) Китая одобрило первое с 1950-х годов повышение пенсионного возраста. Для мужчин пенсионный возраст увеличат с нынешних 60 до 63 лет, для женщин — с 50 до 58 (для начальства) и до 55 (для рабочих).

● Германия подписывает трудовое соглашение с Кенией о приеме 250 000 «квалифицированных и полуквалифицированных кенийских рабочих».

● Страны ЕС выступили с протестом против возобновления работы миссии МВФ в россии.

● Еврокомиссия хочет продлить заморозку активов ЦБ рф до 5 лет, это необходимо для предоставления G7 $50 млрд кредита Украине, пишет Reuters.

● Один из последних крупных клиентов «Газпрома» в Евросоюзе объявил о прекращении закупок газа в россии, которые продолжались десятилетиями. Австрийская Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей в Вене и ее окрестностях, с 2025 года полностью откажется от газа из рф, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Вместо газа «Газпрома» компания договорилась о поставках из Северной Африки, Северного моря, а также заключила контракты с экспортерами СПГ в объемах, покрывающих 12% газового потребления в Австрии.

● Глава Минобороны Литвы подписал в Берлине соглашение о постоянном присутствии в стране немецкой бригады. "Соглашение регулирует правовой статус немецких вооруженных сил, гражданских служащих и членов их семей в Литве, а также предоставление гражданских услуг"

● Німеччина вперше за 22 роки відправила військовий корабель у Тайванську протоку, у Пекіні відреагували

● Председатель КНР Си поставил цель сделать Китай "финансовой державой". Сейчас юань в мире используется менее чем в 4% валютных операций, тогда как доля доллара выросла до 88%, указывают данные мониторинга МВФ.

● Премьер-министр Латвии Силиня заявила о совместном производстве Украиной и Латвией многоцелевых дронов. Украинские фирмы смогут размещать свои производства в Латвии или же кооперироваться с латвийскими производителями.

● Трибунал для путина зависит от итогов выборов в США, заявил Дэвид Крейн, глава группы по расследованию преступлений рф в Украине.

● БРИКС объявил о создании аналога SWIFT на базе блокчейна. В скором времени жители девяти государств (БРИКС): Бразилии, россии, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии смогут переводить деньги между собой по аналогии с SWIFT только работающая по принципу движения криптовалют.

● Страны бывшего СССР в Центральной Азии договорились перейти на единый алфавит на основе латиницы, сообщил член Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского госуниверситета Низами Джафаров. По его словам, проект общего алфавита из 34 букв был согласован на заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств (ОТГ). В эту организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, а в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия. После перехода на общий алфавит страны не столкнутся с серьезными изменениями, поскольку он совпадает с формой письменности, принятой в большинстве тюркских государств, заверил Джафаров. «Больших проблем здесь нет. Самая большая проблема в том, когда казахи и кыргызы перейдут на латиницу», — отметил он

● Глава ультралевой немецкой партии Сара Вагенкнехт призвала к переговорам с путиным, а затем к проведению нового референдума о «самоопределении Донбасса и Крыма»

● Албания, мусульманская страна в Европе, объявила об открытии торгово-дипломатического представительства в столице Израиля — Иерусалиме.

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● В Беларуси запустили видеоплатформу Videobel.by — «аналог YouTube» с материалами исключительно от государственных СМИ.

● В Курской области после Воскресной литургии собираются провести молитву о здравии "новопреставленного" губернатора. Только вот термин "новопреставленный" означает, что человек умер не более 40 дней назад.

● Малайзия попросила россию увеличить импорт пальмового масла и пообещала подарить орангутангов.

● В Мурманской области электричка попала в лесной аожар между станциями Нефелиновые пески и Имандра

● В крупных городах россии начали устанавливать железобетонные укрытия. В пятницу такой бункер впервые появился на территории Пензы. Ещё предполагается закупка таких укрытий как минимум в шести регионах. Знаете, что самое смешное? россия бомбит украинские города и думает, что Украина тоже будет бомбить города. А бомбить будут нефтебазы, склады с оружием и аэродромы. Ну, а в укрытиях, похоже, по традиции просто устроят общественный туалет.

● В россии вводят обязательное подтверждение личности при покупке сим-карт и пополнении баланса.

● В центре Волгограда на здание медицинского университета вернули профиль Сталина. Он был демонтирован с фасада более 60 лет назад.

● Дев`ять з десяти росіян заявили, що бояться висловлюватись про війну з Україною. Якщо рабам дати крила, вони будуть підмітати ними вулицю (Ципріан Норвід).

● россия стала 9 в мировом рейтинге стран с самой большой ключевой ставкой. Когда хотели попасть в топ-5 экономик мира, а попадаем в топ-10 самых больших ключевых ставок

● Колбаса по 2,20!!! Орловским полицейским будут платить премию за новобранцев для СВО (российско-украинской войны). В регионе сотрудников правоохранительных органов вознаградят, если они привлекут бойцов для участия в войне. За каждого новобранца, заключившего контракт с Минобороны рф, выплатят по 10 тыс. руб. Премировать полицейских будут и за россиян, и за мигрантов, и за лиц без гражданства.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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