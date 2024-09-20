Новини
❗️ Администрация президента США ознакомилась с предложенным президентом Украины Зеленским планом по завершению войны с рф. Об этом заявила посол США в ООН Гринфилд. По ее словам, администрация сочла план рабочим (Голос Америки VOA).
● Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь россии. За проголосовали 425 депутатов, против — 131. Еще 63 воздержались
● Німеччина планує затвердити 397 млн євро екстреної військової допомоги Україні – Reuters.
● Цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, а деякі регіони можуть залишитися без опалення, — місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні
● Верховная рада Украины одобрила Новое Постановление о "ДЕРУСИФИКАЦИИ" об изменении названий 327 населенных пунктов.
● Парламент Украины уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя Комитета по нацбезопасности. Нардеп Железняк сообщает, что ее перевели членом Комитета по вопросам внешней политики.
● Мобільних операторів можуть почати штрафувати за поганий звʼязок при відключенні світла, — законопроєкт. Через те, що деякі не забезпечені належною кількістю генераторів, плануються перевірки операторів звʼязку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії.
● После решения ФРС о снижении ставки рефинансирования цена унции золота превысила 2595 долларов и достигла нового исторического максимума.
● YouTube заблокував акаунти 18 білоруських державних ЗМІ на прохання Литви.
● Эстония инвестирует в макеты техники для защиты от российских ракет.
● США решили подтянуть силы поближе к россии — на Аляске, на острове Шемья, высадились десантники с реактивными установками HIMARS. Этот остров — самая близкая к россии военная база Америки, всего в 450 км от российской территории.
● США помогут Узбекистану соблюдать антироссийские санкции.
● Израильский 12-й канал сообщает, что военный кабинет Израиля полностью одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта о начале полномасштабных наступательных операций против «Хезболлы» и её союзников в Ливане.
● Индийские боеприпасы уже более года передаются Украине, несмотря на протесты кремля, – Reuters. Индия продает БК странам Европы, а они уже передают Украине.
● Сирия: Режим Асада издал распоряжение всем воинским частям и подразделениям разведки и госбезопасности отключить все беспроводные устройства и коммутаторы и использовать стационарную связь.
● Франция планирует запуск маневренного спутника-защитника для контроля орбиты.
● Франція модернізує частину винищувачів Mirage 2000-5F, призначених для України, щоб вони могли уражати наземні цілі. Також повідомляється, що перші літаки Mirage 2000-5F прибудуть в Україну до кінця року.
● На півдні Естонії неподалік міста Виру відкрили нову військову базу під назвою Reedo. База призначена для розміщення Сил оборони Естонії, а також військових із країн-союзниць.
● Страны Восточной Европы призвали НАТО дать «коллективный ответ» на вторжения российских дронов.
● США, Британия и Евросоюз с прискорбием сообщили, что Китай смог создать свое литографическое оборудование для производства микрочипов и теперь ему не страшны даже «санкции» от монополиста рынка голландской корпорации «ASML».
● Німецька оборонна компанія Rheinmetall продемонструвала систему протиповітряної оборони Skyranger 35 на шасі Leopard 1.
● Китайський авіаносець уперше увійшов у прилеглу до Японії морську зону.
● Вызов Китая превосходит вызов СССР времен Холодной войны, заявил замглавы Госдепа США Курт Кэмпбелл на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. «Честно говоря, холодная война меркнет по сравнению с многогранными вызовами, которые представляет Китай. Это не только военные вызовы. Это всеобъемлющие вызовы. Это касается и глобального Юга. Это касается технологий.
● Увеличение темпов строительства военных кораблей США должно стать наивысшим приоритетом в течение следующего десятилетия. Настало время флота. Увеличение скорости проектирования и строительства кораблей ВМС США является самой важной задачей, которую нам необходимо выполнить в течение следующих 10 лет».
● Более 100 бывших сотрудников органов национальной безопасности из республиканских администраций и бывших членов Конгресса от республиканцев поддержали в среду вице-президента Камалу Харрис, придя к выводу, что выдвинутый их партией Дональд Трамп "не годится для того, чтобы снова стать президентом".
● Выпуск раций, взорвавшихся в Ливане, завершился ещё десять лет назад, заявил японский производитель ICOM. В ICOM предположили, что рации IC-V82 могли подделать или они принадлежали компании, но батареи были заменены после покупки. Рации этой модели производили и отгружали с 2004 по 2010 год, уточнили в компании.
● россия готовила переворот в Армении и тренировала для этого боевиков на базе собственного «Армянского батальона», заявили в Ереване. Этот батальон создал криминальный авторитет из Горловки, а командует им наемник Пригожина.
● Последний крупный американский банк - Сitibank - в россии сворачивает работу
● Торопец Тверская область. В районе взрыва зафиксировано локальное землетрясение.
● российская z-блогер Анастасия Кашеварова заявила, что на взорванном складе в Торопце, вероятно, погибли десятки российских военных.
● путин продлил действие введенного в 2014 году продовольственного эмбарго из стран Запада на 2025-2026 годы.
● кремль сообщил, что возобновил активность на своем YouTube-канале, несмотря на замедление работы платформы в россии. Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков рассказал, что власти делают это для донесения информации о деятельности путина за рубежом
● Цена на новые российские бизнес-седаны Lada Aura превысит 3 млн руб., рассказал президент АвтоВАЗ Максим Соколов.
● российские производители одежды приготовились резко поднять цены.
● Обвал цен на нефть ударил по российскому бюджету: казна недосчитается 500 миллиардов рублей.
● госдура одобрила освобождение подсудимых за участие в войне.
● Рубль ускорил падение на фоне дефицита валюты.
● Рост себестоимости добычи угля в рф бьет по маржинальности экспорта: при поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус. Максимум, который могут заработать угольщики,— $2 на тонну.
● Количество ипотечных сделок в москве упало на треть. В августе было оформлено всего 9,5 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования — на 33% меньше в годовом выражении.
● рф. В первом полугодии 2024 года миграционный прирост смог компенсировать только 20% естественной убыли населения.
● Мигрантам в Подмосковье с 2025 года запретят работать в киосках и торговать уличной едой — например, шаурмой
● Новый реестр электронных повесток позволяет украсть данные россиян с «Госуслуг»
● Гражданам рф повысят штрафы за отказ остановить машину по требованию полиции. В 14 раз. Такие поправки приняли в госдуре.
● кремль призвал не волноваться из-за скачка радиации на границе с Норвегией.
● В россии запустили реестр электронных повесток.
● россияне стали покупать больше коньяка. Объем розничных продаж коньяка в россии в первые четыре месяца 2024 года вырос на 8,3%, до 4,6 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
● В Главном храме Вооружённых сил рф освятили обереги из настольной игры Warhammer 40,000 для отправки на фронт.
● россияне с ВИЧ остались без самого востребованного препарата
● Всеобщий призыв в армию может вернуться в россию. По его мнению, каждый молодой человек, независимо от состояния здоровья, должен пройти службу в армии.
● Теорию Дарвина предложили убрать из российских учебников, потому что она «противоречит религиозному воспитанию» и способствует «духовному разложению» детей. С такой инициативой выступил помощник председателя правительства рф, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев
Зібрав: facebook.com/annopolsky