❗️ Администрация президента США ознакомилась с предложенным президентом Украины Зеленским планом по завершению войны с рф. Об этом заявила посол США в ООН Гринфилд. По ее словам, администрация сочла план рабочим (Голос Америки VOA).

● Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь россии. За проголосовали 425 депутатов, против — 131. Еще 63 воздержались

● Німеччина планує затвердити 397 млн євро екстреної військової допомоги Україні – Reuters.

● Цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, а деякі регіони можуть залишитися без опалення, — місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні

● Верховная рада Украины одобрила Новое Постановление о "ДЕРУСИФИКАЦИИ" об изменении названий 327 населенных пунктов.

● Парламент Украины уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя Комитета по нацбезопасности. Нардеп Железняк сообщает, что ее перевели членом Комитета по вопросам внешней политики.

● Мобільних операторів можуть почати штрафувати за поганий звʼязок при відключенні світла, — законопроєкт. Через те, що деякі не забезпечені належною кількістю генераторів, плануються перевірки операторів звʼязку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії.

● После решения ФРС о снижении ставки рефинансирования цена унции золота превысила 2595 долларов и достигла нового исторического максимума.

● YouTube заблокував акаунти 18 білоруських державних ЗМІ на прохання Литви.

● Эстония инвестирует в макеты техники для защиты от российских ракет.

● США решили подтянуть силы поближе к россии — на Аляске, на острове Шемья, высадились десантники с реактивными установками HIMARS. Этот остров — самая близкая к россии военная база Америки, всего в 450 км от российской территории.

● США помогут Узбекистану соблюдать антироссийские санкции.

● Израильский 12-й канал сообщает, что военный кабинет Израиля полностью одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта о начале полномасштабных наступательных операций против «Хезболлы» и её союзников в Ливане.

● Индийские боеприпасы уже более года передаются Украине, несмотря на протесты кремля, – Reuters. Индия продает БК странам Европы, а они уже передают Украине.

● Сирия: Режим Асада издал распоряжение всем воинским частям и подразделениям разведки и госбезопасности отключить все беспроводные устройства и коммутаторы и использовать стационарную связь.

● Франция планирует запуск маневренного спутника-защитника для контроля орбиты.

● Франція модернізує частину винищувачів Mirage 2000-5F, призначених для України, щоб вони могли уражати наземні цілі. Також повідомляється, що перші літаки Mirage 2000-5F прибудуть в Україну до кінця року.

● На півдні Естонії неподалік міста Виру відкрили нову військову базу під назвою Reedo. База призначена для розміщення Сил оборони Естонії, а також військових із країн-союзниць.

● Страны Восточной Европы призвали НАТО дать «коллективный ответ» на вторжения российских дронов.

● США, Британия и Евросоюз с прискорбием сообщили, что Китай смог создать свое литографическое оборудование для производства микрочипов и теперь ему не страшны даже «санкции» от монополиста рынка голландской корпорации «ASML».

● Німецька оборонна компанія Rheinmetall продемонструвала систему протиповітряної оборони Skyranger 35 на шасі Leopard 1.

● Китайський авіаносець уперше увійшов у прилеглу до Японії морську зону.

● Вызов Китая превосходит вызов СССР времен Холодной войны, заявил замглавы Госдепа США Курт Кэмпбелл на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. «Честно говоря, холодная война меркнет по сравнению с многогранными вызовами, которые представляет Китай. Это не только военные вызовы. Это всеобъемлющие вызовы. Это касается и глобального Юга. Это касается технологий.

● Увеличение темпов строительства военных кораблей США должно стать наивысшим приоритетом в течение следующего десятилетия. Настало время флота. Увеличение скорости проектирования и строительства кораблей ВМС США является самой важной задачей, которую нам необходимо выполнить в течение следующих 10 лет».

● Более 100 бывших сотрудников органов национальной безопасности из республиканских администраций и бывших членов Конгресса от республиканцев поддержали в среду вице-президента Камалу Харрис, придя к выводу, что выдвинутый их партией Дональд Трамп "не годится для того, чтобы снова стать президентом".

● Выпуск раций, взорвавшихся в Ливане, завершился ещё десять лет назад, заявил японский производитель ICOM. В ICOM предположили, что рации IC-V82 могли подделать или они принадлежали компании, но батареи были заменены после покупки. Рации этой модели производили и отгружали с 2004 по 2010 год, уточнили в компании.

● россия готовила переворот в Армении и тренировала для этого боевиков на базе собственного «Армянского батальона», заявили в Ереване. Этот батальон создал криминальный авторитет из Горловки, а командует им наемник Пригожина.

● Последний крупный американский банк - Сitibank - в россии сворачивает работу

● Торопец Тверская область. В районе взрыва зафиксировано локальное землетрясение.

● российская z-блогер Анастасия Кашеварова заявила, что на взорванном складе в Торопце, вероятно, погибли десятки российских военных.

● путин продлил действие введенного в 2014 году продовольственного эмбарго из стран Запада на 2025-2026 годы.

● кремль сообщил, что возобновил активность на своем YouTube-канале, несмотря на замедление работы платформы в россии. Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков рассказал, что власти делают это для донесения информации о деятельности путина за рубежом

● Цена на новые российские бизнес-седаны Lada Aura превысит 3 млн руб., рассказал президент АвтоВАЗ Максим Соколов.

● российские производители одежды приготовились резко поднять цены.

● Обвал цен на нефть ударил по российскому бюджету: казна недосчитается 500 миллиардов рублей.

● госдура одобрила освобождение подсудимых за участие в войне.

● Рубль ускорил падение на фоне дефицита валюты.

● Рост себестоимости добычи угля в рф бьет по маржинальности экспорта: при поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус. Максимум, который могут заработать угольщики,— $2 на тонну.

● Количество ипотечных сделок в москве упало на треть. В августе было оформлено всего 9,5 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования — на 33% меньше в годовом выражении.

● рф. В первом полугодии 2024 года миграционный прирост смог компенсировать только 20% естественной убыли населения.

● Мигрантам в Подмосковье с 2025 года запретят работать в киосках и торговать уличной едой — например, шаурмой

● Новый реестр электронных повесток позволяет украсть данные россиян с «Госуслуг»

● Гражданам рф повысят штрафы за отказ остановить машину по требованию полиции. В 14 раз. Такие поправки приняли в госдуре.

● кремль призвал не волноваться из-за скачка радиации на границе с Норвегией.

● В россии запустили реестр электронных повесток.

● россияне стали покупать больше коньяка. Объем розничных продаж коньяка в россии в первые четыре месяца 2024 года вырос на 8,3%, до 4,6 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

● В Главном храме Вооружённых сил рф освятили обереги из настольной игры Warhammer 40,000 для отправки на фронт.

● россияне с ВИЧ остались без самого востребованного препарата

● Всеобщий призыв в армию может вернуться в россию. По его мнению, каждый молодой человек, независимо от состояния здоровья, должен пройти службу в армии.

● Теорию Дарвина предложили убрать из российских учебников, потому что она «противоречит религиозному воспитанию» и способствует «духовному разложению» детей. С такой инициативой выступил помощник председателя правительства рф, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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