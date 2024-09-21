● Италия намерена вскоре передать Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T Украине, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

● США хотят ужесточить санкции против российской нефти, сообщил заместитель советника американского президента Далип Сингх. По его словам, ограничения затронут теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы поставок на рынок.

● Евросоюз рассматривает новые ограничения на визы россиянам.

● Уряд Норвегії запропонував збільшити підтримку України на 5 мільярдів норвезьких крон (близько 430 млн євро) цього року та надавати щонайменше 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,3 млрд євро) на рік до 2030 року

● Турция отказалась возобновлять работу платежной системы «Мир».

● МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу росії з території Запорізької АЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки

● Канада запускает первый в стране завод по производству редкоземельных металлов, используемых для создания военной техники, электромобилей, смартфонов, в попытке Северной Америки конкурировать с Китаем в стратегически важной сфере, пишет Financial Times.

● Австрийский Raiffeisen Bank International сообщил о продаже своей доли в размере 87,7% в белорусском Приорбанке и в его дочерних компаниях инвестору из ОАЭ.

● Власти Германии решили начать мониторинг социальных сетей у заявителей на шенгенские визы.

● Власти Австралии изъяли 12 устройств и получили "значительный объем" доказательств по делу Игоря и Киры Королевых, которых обвиняют в шпионаже в пользу рф.

● Японія збудує корабель, який стане найбільшим у складі флоту Берегової охорони, його будівництво має розпочатися у 2025 році, а введення в експлуатацію – у 2029.

● «Это подарок Орбана путину и средний палец остальному ЕС»: нидерландский евродепутат раскритиковал решение Венгрии об упрощенных условиях въезда в страну для россиян и белорусов.

● Власти Германии изъяли серверы более 40 криптообменников. Прямо сейчас ссылки многих обменников ведут на сайт немецкой полиции.

● На территории Финляндии будут размещены два новых штаба НАТО.

● Илона Маска уличили в распространении подготовленной сотрудниками Симоньян пропаганды. Bloomberg: Секретная Служба США начала проверку в отношении Илона Маска. Причина - его твит (он уже удалён) о том, что никто даже не пытается убить Байдена или Харрис. Если твит признают призывом или угрозой, Маску грозит разбирательство по уголовной статье.

● Oshkosh Defense отримала від армії США новий контракт на сучасні вантажівки FMTV A2. Сімейство вантажівок FMTV версії A2 відрізняється універсальністю, надійністю та покращеними характеристиками.

● Крупнейшее воздушное десантирование в Европе со времен Второй мировой войны - учения NATO Swift Response 2024.

● Бывшего начальника Генштаба Молдовы обвинили в госизмене и работе на россию.

● “Україна буде в НАТО”. Столтенберг у прощальній промові закликав союзників НАТО підтримати Україну. Єнс Столтенберг у прощальній промові на посаді генерального секретаря НАТО закликав союзників альянсу надати Україні більше зброї, щоб швидше закінчилася війна.

● Интернет-провайдеры потребовали прекратить замедлять YouTube из-за массовой потери абонентов. Операторы проводного интернета «массово теряют абонентскую базу» из-за замедления YouTube, которое в меньшей степени затронуло мобильных операторов, что создает «дискриминационные условия» и нарушает закон «О защите конкуренции», говорится в жалобе ассоциации «Ростелесеть», объединившей более 200 операторов связи.

● Кубышка ФНБ с февраля 2022 г. сократилась ровно вдвое -с 9,74 трлн до 4,85 трлн руб. К началу 2025 г. ликвидная часть ФНБ может сократиться до менее чем 3 трлн руб. Центробанк в последней редакции «Основных направлений…» признал риск «исчерпания средств ФНБ в течение 2025 г.»

● Власти задумали забирать в бюджет 40% от стоимости уходящих из россии компаний.

● российский бизнес резко перестал платить налоги: долги перед бюджетом достигли исторического рекорда.

● Средний чек для российского ecommerce рынка составил $16,5 или 1,4 тысячи рублей в 2023 году. По сравнению с показателем 2022 года он стал меньше на 6%. Средний чек для продуктов питания составил $9,7 или 842 рубля в 2023 году. Средняя сумма заказа сократилась на 21,4% по сравнению с 2022 годом.

● ВТБ резко поднял размер первоначального взноса по семейной ипотеке с 30,1% до 50,1% для всех клиентов при подтверждении дохода.

● российская угольная промышленность, отрезанная санкциями от западных рынков и теряющая покупателей в Китае, Турции и Индии, получила новый удар. Один из двух крупнейших импортеров угля на Тайване — Taiwan Cement Corporation (TCC) — объявила о полном прекращении сотрудничества с российскими угольщиками. Компания, закупавшая топливо в рф для для своей электростанции Хопинг, приняла решение отказаться от новых контрактов с сентября текущего года. Последняя партия угля прибудет в Тайвань в октябре.

● российский бизнес резко перестал платить налоги: долги перед бюджетом достигли исторического рекорда.

● росіяни заміновують гідроспоруди загального та спеціального призначення у Бєлгородській області.

● В сфере общепита наметилась кадровая катастрофа из-за нехватки людей, пишет Коммерсантъ. Отрасли не хватает 30 тысяч сотрудников, что, по словам экспертов, существенно сдерживает развитие. При этом дефицит будет только увеличиваться, уверены аналитики.

● Матвиенко обвинила Запад в нежелании россиян заводить детей.

● Главком военно-морского флота россии заявил о «высокой готовности» к ядерной войне.

● В Псковской области школьникам-отличникам предложили вручать тетради с погибшими бойцами войны против Украины, сообщил губернатор

● В Екатеринбурге запустили проект, по которому горожане могут заработать по 50 тысяч рублей за каждого, кто заключит контракт с Минобороны рф.

● В Петербурге на десять суток арестовали активиста, который шёл забрать своих детей из школы. Всё потому, что он прошёл рядом со зданием, где выступал путин

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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