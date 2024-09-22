❗ россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины, – глава МИД Украины Андрей Сибига (пізніше будуть деталі)

● В понедельник США вероятно объявят о новом пакете помощи Украине на $375 млн, – Politico. Также, как заявило издание, в пакет помощи могут войти планирующие авиационные бомбы AGM-154, дальность которых достигает 130 км.

● США замовили обладнання для обслуговування українських F-16. Підписаний контракт вартістю 14.3 мільйона доларів США розрахований на виконання до 30 вересня 2025 року, після чого обладнання буде передане Україні.

● Блинкен: Мы будем помогать Украине не только восстанавливать экономику, но и модернизировать её, создавать новые отрасли промышленности, новые внешнеторговые маршруты и цепочки поставок, которые свяжут её с Европой и рынками по всему миру.

● Сполучені Штати поставляють українським Силам оборони кумулятивні підривні заряди M2A4.

● ВВС США и компания Northrop Grumman расширили рамки испытаний новейшего бомбардировщика B-21 Raider, начав и наземные испытания.

Ситуация по 107-му Арсеналу ГРАУ, в/ч 11777, готов подвести такие итоги - (с) Око Гора:

- Уничтожено (красный) - 90 складов, или 64.8%;

- Повреждено (желтый) - 34 склада, или 24,5%;

- Не повреждены (синий) - 15 складов, или 10,8%.

● Сейчас разбирается целая ТЭЦ в Литве и по частям передается Украине, - президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

● Оператор расположенного в Швейцарии Большого адронного коллайдера откажет сотням связанным с российскими организациями ученым в доступе к своим объектам с начала декабря этого года, сообщил журнал Nature.

● США для сдерживания Китая начали восстанавливать военную базу, с которой совершались атомные бомбардировки Японии.

● Франція замовила сім додаткових ЗРК SAMP/T NG.

● Германия поймала МИД рф на искажении исторической правды о вторжении в Польшу. Министерство иностранных дел россии в 85-ю годовщину вторжения СССР и нацистской Германии в Польшу опубликовало в Х пост, согласно которому Красная Армия предотвратила геноцид населения Западной Беларуси и Западной Украины. МИД Германии в ответ выложил план раздела Польши с подписями Иосифа Сталина и министра иностранных дел Третьего рейха Иоахима фон Риббентропа и задал вопрос: «Серьезно?».

● Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки, которые запрещают использование русского языка в банкоматах страны.

● В прошлую среду Генеральный суд Европейского Союза (ECJT) отклонил ходатайство Белорусской калийной компании (БКК), дочерней экспортной компании белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", об отмене примененных к ней санкций Сообщества.

● Rheinmetall та MBDA Germany уклали угоду про спільну розробку лазерної зброї.

● Telegram после задержания Дурова в Париже стал сотрудничать с силовиками не только Франции, но и других стран.

● «Послание нашим противникам». США испытали способную долететь до россии ядерную ракету.

● США перебрасывают дополнительные силы на Аляску, так как считают, что россия и Китай стали активнее действовать в регионе, сообщает Politico.

● Шольц вкотре заявив, що «непохитний» у своїй позиції щодо постачання Україні ракет Taurus, — Bild. «Я, незважаючи на тиск з боку багатьох, не постачатиму крилатих ракет, які можуть досягти москви».

● Николас Мадуро посоветовал согражданам не принимать электронику в подарок после взрывов устройств в Ливане. Он добавил, что сам обычно дарит книги или деревянные сундуки, в которые кладёт кофе или сладости

● Вячеслав Володин: Деградировавшим обществом легче управлять и манипулировать. Это он про Европу, а не про то, что вы подумали.

● Смартфоны и ноутбуки подорожают на 10-15% до конца года.

● TikTok удалил аккаунты российской пропаганды Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia

● Индекс российских гособлигаций завершает неделю ниже минимумов февраля 2022 года.

● российский «убийца YouTube» под названием «Платформа» показывает впечатляющие результаты. Трек артиста SHAMAN, забаненного на YouTube, собрал 11 просмотров за три недели. Клип висит на главной странице сайта.

● После еще двух взорванных арсеналов, орки начнут перетаскивать Панцири от НПЗ к складам. Это значит, что феерические "шоу" с взрывами нефтебаз не за горами

● В кремле потребовали убрать из жизни россиян все, что мешает рожать детей.

● российские школьники не узнают, что такое «мир» и «Европа» после законопроекта Минпросвещения. Документ исключает слова «толерантность», «домашнее насилие», «мир», «Европа» и «гендер» из школьной программы.

● «Вы помните, как они угоняли граждан Советского союза в плен?». Пропитая Захарова рассказывает про какое-то рабство и зверства украинцев, угоняющих жителей Курской области в плен. Нет, вата не помнит. И не может этого помнить – потому что большинство ещё не родилось. Интересно другое: о том, как жителей Курской области бросили (https://t.me/slvn_pomet/12288)их власти, Захарова почему-то не рассказывает.

● Hugo Boss вновь появился в россии, две точки открылись в московском ТЦ «Европейский». Компания ушла из россии в 2022 году, месяц назад сделку по покупке российского бизнеса Hugo Boss закрыл «Стокманн».

● На Геббельс-ТВ из-под какого-то плинтуса опять достали индийского шамана, который предсказал, что война россии и Украины закончится весной 2025 года. Знаете, что самое смешное? Он уже предсказывал, что в 2023 году конфликт закончится, а пограничная ситуация изменится в лучшую сторону. Особенно заметно, как «пограничная ситуация» улучшилась в Курской области…

● РЖД объявила о запуске поездов в Северную Корею.

● Роспотребнадзор мониторит ситуацию с новым вариантом ковида XEC, он быстро распространяется — пресс-служба ведомства

● Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, пишет Baza

● Из Тихорецкого района Кубани после атаки БПЛА эвакуированы 1,2 тыс. человек, сообщил губернатор.

● Правительство рф выделило дополнительные 10 тыс. рублей ($100) каждому жителю Курской области, вынужденно покинувшему свой дом.

● В Краснодарском крае ракеты РСЗО калибра 122-мм разлетаются с горящего склада в Каменном и падают на жилые дома.

● Роскомнадзор с 2011 года направил в Google больше запросов на удаление контента, чем все государства и организации вместе взятых. За этот период Google получил 448 768 обращений, 277 956 из которых пришли из России.

● Пломбииир!!! Вслед за ВТБ первоначальный взнос по семейной ипотеке повысили до 50% Совкомбанк и Газпромбанк

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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