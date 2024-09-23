● Китайский Тик-Ток разом удалил аккаунты RT и Спутника, поддержал американские санкции.

● МИД Польши высказался против отсутствия решительной стратегии со стороны администрации Байдена и их опасений, что глубокие удары будут слишком эскалационными. "Мы хотели бы иметь стратегию для победы в этой войне, а не просто для того, чтобы Украина выстояла", — сказал Сикорский, повторяя критику, что Запад оказывает поддержку, достаточную только для того, чтобы предотвратить поражение. Министр иностранных дел выразил недовольство продолжающейся политикой США, ограничивающей возможности Украины использовать американское оружие для нанесения глубоких ударов по рф.

● Борис Джонсон предлагает принять Украину в НАТО немедленно. Об этомпишет The Spectator.

● Иран не добавил мобильные пусковые установки к баллистическим ракетам малой дальности, переданымроссии, сообщили источники Reuters в субботу.

● На озброєння берегової охорони Норвегії прийняли патрульний корабель Hopen класу Jan Mayen. Таким чином, до бойового складу введено всі три кораблі серії, включаючи Jan Mayen, Bjornoya та Hopen.

● У Сполученому Королівстві здійснив перший політ літак ДРЛВ E-7 Wedgetail для Повітряних сил країни. Перший політ відбувся з аеропорту міста Бірмінгем у графстві Західний Мідлендс, де літак виробляли на потужностях компанії Boeing UK.

● Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование китайского и российского программного обеспечения в автомобилях, — Bloomberg.

● Повітряні сили Індонезії замовили європейські гелікоптери H145 Airbus. В Індонезії гелікоптери пройдуть модернізацію на місцевому підприємстві.

● В Германии стартовал двухнедельный фестиваль пива «Октоберфест», который уже называют рекордным по количеству выпитого пенного. Цены на пиво в этом году тоже бьют рекорды: в среднем за литр просят 15 евро (≈1500 рублей). Для сравнения, в 2014 году средняя цена составляла около 5,5 евро за литр.

● Страны G20 согласились добиваться реформирования ООН и Всемирной торговой организации, призыв к реформам будет выдвинут на следующей неделе на встрече министров иностранных дел объединения, передает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике.

-----------

● Верховный суд россии отказался рассматривать жалобу Андрея Макаревича на отказ исключить его из перечня «иноагентов»

● В РПЦ попы поддержали идею исключения теории Дарвина из школьной программы.

● Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10-километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов — глава района

● За 2,5 года производства Ту-214 не было выпущено ни одного самолета. В апреле 2022 года на Казанском авиазаводе запустили производство 20 самолетов ТУ-214. И пообещали построить 70 самолетов до 2030-го. Позже глава правительства Татарстана Алексей Песошин пообещал в 2023 году собрать всего 3 самолета. На сегодня собрали ноль.

● «А ты что, достоин лучшей власти?» Протоиерей Андрей Ткачёв обвинил россиян в «лжесвидетельстве» на власть и заявил, что они недостойны лучшего. Неделю назад Ткачёв заявлял, что место женщин — на кухне, а мальчиков — в оружейной комнате.

● В москве задержали жён мобилизованных, вышедших на акцию к зданию Минобороны с требованием вернуть мужчин с фронта. Женщины планировали остаться у здания на ночь, но были задержаны и отправлены в автозак. В Telegram-канале одной из участниц акции заявили, что власти отказались даже обсудить возвращение мобилизованных, а активисты молодёжной организации «Волонтёрская рота» пытались сорвать акцию, обвиняя мобилизованных в том, что они «не приносят пользу государству»

● Напавшие на офис WB в москве (26 фигурантов дела) решили отправиться на СВО после убийства двух человек. Все они уже заявили о желании заключить контракт с Минобороны, что приостановит расследование и позволит избежать наказания согласно недавно принятому закону.

● РБК сообщает, что рубль упал ниже национальных валют «дружественных стран» в расчётах за экспорт

● В Санкт-Петербурге 29-летний курсант военной академии избил до смерти 41-летнюю женщину, подозревая её в шпионаже в пользу Украины

● путин будет получать минимум 655 тысяч рублей в месяц после ухода на пенсию (анекдот конечно), подсчитали Ведомости. Это выше, чем у президента Франции, где МРОТ 1400 Евро (после вычета налогов). В россии МРОТ — 186 Евро.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»