● Українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн станом на липень 2024 року, свідчать дані сервісу «Опендатабот».

● Грузинський прем'єр заявив, що для нього є принциповим порівняння війни в Україні і миру в Грузії на передвиборчих банерах правлячої партії. «Чому росія не увійшла в Грузію у 2022 році? У вас є пояснення? Ми врятували, так!», — сказав Іраклій Кобахідзе, наголосивши, що країна «має добре розуміти, якою є ціна війни».

● Китай і Бразилія створюють платформу «Друзі миру» — кажуть, що це відкритий майданчик для врегулювання «української кризи». До платформи планує долучитися Угорщина. За словами угорського голови МЗС, 15 країн, зокрема, Туреччина, Казахстан, Мексика, Замбія, Кенія вже є учасниками.

● «Ми обидва хочемо справедливої угоди і бачити кінець [війни]», — заявив Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським. На запитання журналіста, якою може бути ця угода, експрезидент відповів, що «про це говорити рано».

● Поки український президент Володимир Зеленський представляє план перемоги України американським політикам, на Заході обговорюють те, яким може бути фінал цієї війни. Оцінка коливається від "все погано" до "дайте українцям перемогти у їхній спосіб".

● Партия «Хезболла» официально подтвердила гибель их лидера Хасана Насраллы

● В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами, передает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, на борту находились 14 человек, из них шесть погибли, восемь пострадали.

● Захід має докази, що Китай постачав рф зброю для війни проти України, - Times. Одна з китайських компаній відправила до росії для випробувань ряд спеціально розроблених військових безпілотників. Їхнім кінцевим пунктом призначення було поле бою в Україні.

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● Лукашенко заявил, что он не знает, кто ещё мог бы возглавить Беларусь, кроме него. «Вчера я подумал об этом: ну вот, а кто? Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого можно поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю». Понимаете, что объединяет всех диктаторов? Конкурентов они для себя не видят, потому что вовремя их устраняют.

● Совет по правам человека рф предложил продумать возможность электронного голосования в СИЗО

● Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Ильи Варламова за нарушение закона об «иноагентах»

● Министерство брехни: российский МИД выдал упавший в США самолет за «уничтоженный в Украине» F-16. Интересно, на что эти лошары надеялись? И главное, пост не удаляют. Видимо, позор для российской дипломатии - это синоним гордости! Война — это мир. Свобода — это рабство. Невежество — это сила.

● Власти Калининграда представили портрет типичного туриста региона. По словам главы Минкульта Андрея Ермака, это 40-летняя женщина из москвы или Санкт-Петербурга с зарплатой около 92 тысяч рублей. Она должна приехать на 4 дня, а выглядит она как Тина Канделаки.

● В Чувашии крестный ход в поддержку «героев СВО» провалился — никто не пришел. Ветеран Чеченской войны Евгений Козлов, устроивший мероприятие в Новочебоксарске, прошел с трехметровым крестом, но его не пустили в собор, а прихожане не присоединились. Евгений прокомментировал: «На всё воля Божья». В итоге крестный ход состоялся во дворе собора, где участвовали только сам Евгений и один работник собора.

● Пропагандон Мардан предложил россиянам покупать квартиры в Донецке и Макеевке, чтобы повысить демографию. Ведь там дешёвое жильё – до 100 тысяч рублей за квадратный метр, поэтому родить ребёнка и жить там припеваючи не составит проблем.

● Губернатор Карелии Артур Парфенчиков торжественно открыл памятник бойцам Особых отделов, НКВД и СМЕРШ. Автомобилям, которые проезжали мимо по трассе, чиновник предлагал «остановиться и поклониться героям». Вы всё правильно поняли. Для них серийные убийцы теперь герои.

● Совокупность всех утечек данных в россии позволяет считать, что у хакеров уже есть база данных с информацией почти по каждому россиянину, рассказал ТАСС директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК "Солар" Владимир Дрюков. В дальнейшем эти данные могут использоваться для разных целей - обзвонов, атак и так далее.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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