● Конгресс США призывает пересмотреть стратегию по россии: "Двухпартийный комитет настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты отказались от статус-кво после Холодной войны в своих отношениях с рф и назвали москву постоянной угрозой глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

● США виділяють $567 мільйонів на оборонні потреби Тайваню.

● Японія вивела на орбіту розвідувальний супутник нового покоління. Корисне навантаження ракети складалося з розвідувального супутника — «IGS-Radar 8» від компанії Mitsubishi Electric.

● Кыргызстан закрыл канал транзитных платежей за товары из Европы и Китая.

● США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и ЕС публикуют совместное руководство для промышленности по предотвращению уклонения от экспортного контроля и санкций, введенных в отношении россии.

● "Ситуація зі світлом буде стабільною весь жовтень, – директор енергетичних програм «Центру Разумкова». Але це за умови якщо не буде масованих обстрілів. Але з початком опалювального сезону дефіциту уникнути буде неможливо.

● Япония призвала обсудить размещения ядерного оружия США в Азии. Избранный на пост следующего премьер-министра Японии Сигэру Исиба предложил обсудить перспективу размещения ядерного оружия США в регионе. Он также выступил за создание собственного ядерного арсенала в стране. По мнению Исибы, отсутствие системы коллективной самообороны создает риск возникновения военных конфликтов. В частности, он выразил обеспокоенность ростом военной активности Китая вокруг японских островов.

● Принц Саудовской Аравии Салман: Палестинский вопрос меня не касается. Меня волнует только моя собственная страна. Запрещено произносить проповеди или молиться за Палестину в мечетях Саудовской Аравии. Скандирование лозунгов в пользу Палестины запрещено в стране.

● ОАЭ обвинили суданскую армию в нанесении авиаудара по резиденции эмиратского посла в Хартуме, здание сильно повреждено — госагентство

● “Израиль не согласится на прекращение огня в Ливане”: глава израильского МИДа сделал жесткое заявление

● Трамп заявил, что вернется на место покушения в Пенсильвании и проведет там митинг. «Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе. Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», — заявил Трамп.

● "Я прошу прощения от имени моей страны". Президент Германии извинился в Италии за преступление СС. "Я склоняю голову перед мертвыми. Я прошу у вас прощения сегодня от имени моей страны", - сказал Штайнмайер на мемориальном мероприятии, в котором принял участие также президент Италии Серджо Маттарелла.

● Ходжат-уль-ислам Мустафа Карами утверждает, что Израиль поставил себе на службу армию джиннов: "Учитывая историю сионистов в порабощении джиннов, демоны являются их скрытой армией и выполняют многие миссии".

● Власти Норвегии заявили о планах построить забор на границе с россией.

● Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась за использование Украиной дальнобойного оружия для самообороны. "Я всегда говорила, что оно играет важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины", - заявила политик партии "зеленых" в эфире телеканала ARD.

● Министр нефти Индии Панкадж Джайн заявил, что страна не будет покупать СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», так как он попал под санкции Запада.

● Саудовская Аравия заявила о готовности быть посредником для урегулирования между россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Ранее сообщалось, что в октябре-ноябре 2024 года в королевстве может пройти второй саммит по Украинской войне.

● Білоруський уряд з першого жовтня знову вводить зону обмеження польотів цивільної авіації на півдні країни.

● США посилять ВМС Еквадору патрульними катерами класу Island. Еквадор сплатить тільки за їх ремонт та доставку до країни.

● Шведська компанія Ovzon поставить армії США свої нові супутникові термінали T6 та T7. Супутник Оvzon 3 дозволив використовувати нові покоління супутникових терміналів, які зацікавили США.

● Разведка Израиля годами собирала терабайты изображений, чтобы полностью раскрыть сеть бойцов «Хезболлы», их местонахождение и иерархию, выяснила Financial Times.

● Литва обратилась в суд в Гааге с иском о расследовании преступлений против белорусов. Материалы были собраны Народным антикризисным управлением и переданы литовской стороне. Как указано в сообщении, после их оценки литовское правительство пришло к выводу, что есть достаточно оснований предполагать причастность высшего руководства Беларуси к преступлениям против человечности

● ̶П̶л̶е̶ш̶и̶в̶а̶я̶ ̶к̶а̶л̶о̶ш̶а̶ путин записал обращение по случаю "Дня воссоединения" (оккупации) "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей с россией

● Жителя Белгородской области похитили военные из «Ахмата», так как мужчина якобы снимал место их дислокации — ASTRA

● В кремле призвали чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте "спецоперации".

● Грузия допускала ошибки в отношениях с Абхазией и Южной Осетией (оккупированные россией регионы Грузии) заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе

● Из-за дефицита бюджета и падения доходов от нефтегазового сектора в 2025 году могут закончиться средства ФНБ — ЦБ рф. В 2025 момент истины для путина. Все экономические проблемы обострятся и станут сильнее, чем в прошлые месяцы и годы

● В кремле заявили, что Министерство обороны россии будет определять, наступили ли условия для применения ядерного оружия или нетБорьба с терроризмом — это в прошлом

● МИД рф «решительно осудил» убийство Израилем главы проиранской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

● Из-за дефицита бюджета и падения доходов от нефтегазового сектора в 2025 году могут закончиться средства ФНБ — ЦБ рф.

● «Все отнимем». Назначенный россией глава аннексированной Запорожской области заявил о национализации крупных активов в регионе.

● Власти рф решили переносить производство электроники из россии в захваченные регионы Украины

● Лесной пожар в Милютинском районе Ростовской области после падения БПЛА локализовали на площади 215 га.

● Прокуратура Германии начала расследование в отношении близкого к кремлю политолога Сергея Караганова и его жены Екатерины. Поводом стала информация о том, что он продолжает сдавать свою квартиру в Берлине, находясь под санкциями Евросоюза.

● В Ингушетии восемь местных жителей якобы готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры и нападения на правоохранителей, сообщили в ФСБ. По информации ведомства, при задержании один человек оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, остальные арестованы.

● российские тарологи и колдуны массово повысят прайс сразу на 100% уже в октябре. Это связано с наплывом клиентов, тем более услугами начали пользовать работадатели. По данным СМИ, подорожали также магические ритуалы. Например, чакровая чистка в начале сентября стоила 9,5 тысячи рублей, а сейчас — 15 тысяч рублей.

● россиянам могут запретить брать больше двух кредитов. В госдуре предложили ограничить количество займов из-за растущей закредитованности граждан. Там считают, что банки должны одобрять не более двух кредитов на человека.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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